Reacciones a la muerte de Rosalynn Carter, ex primera dama y humanitaria mundial

El presidente Joe Biden dijo que los Carter “trajeron gracia” a la Casa Blanca. “Tenía una gran integridad y todavía la tiene. Y ella también”, dijo Biden a los periodistas mientras abordaba el Air Force One para salir de Norfolk, Virginia, el domingo por la noche. «Dios los bendiga.» Biden dijo que habló con la familia y le dijeron que Jimmy Carter estaba rodeado de sus hijos y nietos.

Posteriormente, la Casa Blanca emitió una declaración oficial conjunta del presidente y la primera dama Jill Biden diciendo que Carter inspiró a la nación. “Ella fue una defensora de la igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y niñas; un defensor de la salud mental y el bienestar de todas las personas; y un partidario de los cuidadores de nuestros niños, seres queridos ancianos y personas con discapacidades, a menudo invisibles y no compensados”, dice el comunicado.

El ex presidente George W. Bush llamó a Carter una mujer digna y fuerte. “No hubo mayor defensor del presidente Carter, y su asociación fue un maravilloso ejemplo de lealtad y fidelidad. Deja un legado importante en su trabajo para desestigmatizar la salud mental. Nos sumamos a nuestros conciudadanos para enviar nuestras condolencias al presidente Carter y su familia”, dijo Bush en un comunicado junto con la ex primera dama Laura Bush.

El senador estadounidense Jon Ossoff, de Georgia, dijo que Carter sería recordada por su naturaleza compasiva y su pasión por los derechos de las mujeres, los derechos humanos y la reforma de la salud mental. «El estado de Georgia y Estados Unidos son mejores lugares gracias a Rosalynn Carter», dijo Ossoff en un comunicado. “Me uno a todos los georgianos y estadounidenses que lamentan su pérdida. Que la memoria de Rosalynn Carter sea una bendición”.

La vicepresidenta Kamala Harris dijo que Rosalynn Carter redefinió el papel de primera dama y vivió una vida de servicio, fe, compasión y liderazgo moral. “Como humanitaria, funcionaria pública y líder global, la señora Carter mejoró las vidas de millones e inspiró a muchos más a dedicar sus vidas al servicio. Su legado será un faro para las generaciones venideras”, dijo Harris en un comunicado.

El expresidente Donald Trump dijo que Carter “se ganó la admiración y gratitud” de la nación. “Desde sus días como esposa de la Marina de los EE. UU., hasta la Mansión del Gobernador de Georgia, su mandato como Primera Dama de los Estados Unidos y su trabajo posterior en el Centro Carter y su voluntariado en Hábitat para la Humanidad, ella deja un legado de logros extraordinarios. y servicio nacional”, dijo Trump en Truth Social.

En una declaración separada, la ex primera dama Melania Trump dijo que Carter deja un legado significativo. “Siempre recordaremos su corazón de sirvienta y su devoción hacia su esposo, su familia y su país. Que descanse en paz”, dijo Melania Trump en X , antes Twitter.

Las reacciones por la muerte de Rosalynn Carter están aumentando.

La ex presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que Carter era un “servidor público santo y venerado” impulsado por la fe, la compasión y la bondad. “En el escenario mundial, la Primera Dama Carter fue una pionera. Su misión diplomática histórica y de alto riesgo a América Latina en 1977 marcó el comienzo de una nueva era de compromiso en la región. Dos años más tarde, se convirtió en la primera Primera Dama en funciones en dirigirse a la Organización Mundial de la Salud, donde argumentó que la salud mental es un aspecto de la salud física y que la salud es un derecho humano”, dijo Pelosi en un comunicado ofreciendo condolencias a Carter. familia.

Bill y Hillary Clinton llamaron a Carter un defensor de la dignidad humana. “Gracias a su defensa de la salud mental, más personas viven con mejor atención y menos estigma. Gracias a su temprano liderazgo en materia de inmunización infantil, millones de estadounidenses han crecido más sanos. Y a través de sus décadas de trabajo en el Centro Carter y con Hábitat para la Humanidad, difundió esperanza, salud y democracia en todo el mundo”, dijeron el expresidente y el exsecretario de Estado en una declaración conjunta. «Rosalynn será recordada para siempre como la encarnación de una vida vivida con un propósito».

El alcalde de Atlanta, Andre Dickens, calificó a Carter como “el modelo para la Primera Dama moderna” y elogió su trabajo para promover la concientización sobre la salud mental. «Ella nunca dejó de defender la salud mental o la Enmienda de Igualdad de Derechos», dijo Dickens en un comunicado. «La ciudad de Atlanta se une a toda Georgia, y a los dolientes de todo el mundo, para honrar la memoria de la Primera Dama Rosalynn Carter».

La ex primera dama Michelle Obama dijo que Rosalynn Carter a veces ofrecía consejos durante sus almuerzos periódicos en la Casa Blanca. “Ella me recordó que hiciera mío el papel de Primera Dama, tal como lo hizo ella. Siempre estaré agradecido por su apoyo y su generosidad”, dijo Obama en un comunicado. “Hoy, Barack y yo nos unimos al mundo para celebrar el notable legado de una Primera Dama, filántropa y defensora que dedicó su vida a ayudar a otros. Su vida es un recordatorio de que, sin importar quiénes seamos, nuestro legado se mide mejor no en premios o reconocimientos, sino en las vidas que tocamos”.

Habitat For Humanity, la organización benéfica con sede en Georgia para la que los Carter trabajaron incansablemente, dijo que sus miembros estaban entristecidos por el fallecimiento de la ex primera dama. «Ella era una defensora compasiva y comprometida de #HabitatforHumanity y trabajó ferozmente para ayudar a familias de todo el mundo», dijo la organización sin fines de lucro en X.

El legado de Carter será un motivo de orgullo para su estado natal, dijo la representante estadounidense Nikema Williams, presidenta del Partido Demócrata de Georgia. “Los demócratas de Georgia se unen a todo nuestro estado, nación y el mundo para lamentar la pérdida de la ex primera dama Rosalynn Carter, una extraordinaria humanitaria, feroz defensora de la salud mental y querida hija de Georgia”, dijo Williams.

El Centro Carter dijo que lamentaba el fallecimiento de su cofundador. «Ella fue socia en buenas acciones de su esposo, el ex presidente estadounidense Jimmy Carter, mientras viajaban por el mundo para fortalecer la democracia, resolver conflictos, promover los derechos humanos y eliminar enfermedades debilitantes después de su paso por la Casa Blanca», dijo el centro. en una oracion. En lugar de flores, Carter solicitó que quienes deseen honrar su memoria lo hagan mediante contribuciones al Programa de Salud Mental del Centro Carter o al Instituto Rosalynn Carter para Cuidadores, según el comunicado.