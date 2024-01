Quitarle el imperio empresarial a Trump sería algo único según la ley de fraude de Nueva York

En cuestión de días, Donald Trump podría ordenar la “disolución” de su extenso imperio de negocios inmobiliarios por repetidas tergiversaciones en los estados financieros a los prestamistas, sumándolo a una breve lista de estafadores, estafadores y otros que han sido recibió el castigo máximo por violar la poderosa ley antifraude de Nueva York.

Un análisis de Associated Press de casi 70 años de casos civiles bajo la ley mostró que tal pena solo se había impuesto una docena de veces anteriormente, y el caso de Trump se destaca de manera significativa: es la única gran empresa encontrada que estaba amenazada con un cierre. sin mostrar víctimas obvias y pérdidas importantes.

Los abogados del estado en el juicio civil de Trump, que dura meses, han argumentado que los principios de juego limpio en los negocios por sí solos son suficientes para justificar una pena severa, pero ni siquiera ellos exigen la perspectiva de liquidación de sus negocios y propiedades planteada por un juez. Y a algunos expertos legales les preocupa que si el juez se esfuerza por castigar al expresidente con el peor de los casos, podría facilitar que los tribunales eliminen empresas en el futuro.

«Esto es básicamente una pena de muerte para una empresa», dijo Eric Talley, profesor de derecho de la Universidad de Columbia. “¿Está recibiendo lo que le corresponde debido al fraude o porque no le agrada a la gente?”

La revisión de AP de casi 150 casos reportados desde que se aprobó el estatuto de “fraude repetido” de Nueva York en 1956 mostró que casi todas las veces anteriores que una empresa fue retirada, las víctimas y las pérdidas fueron factores clave. Los clientes habían perdido dinero o habían comprado productos defectuosos o nunca habían recibido los servicios solicitados, dejándolos engañados y enojados.

Es más, las empresas fueron intervenidas casi siempre como último recurso para detener un fraude en curso y proteger a las víctimas potenciales. Entre ellos se encontraban un psicólogo falso que vendía tratamientos dudosos, un abogado falso que vendía afirmaciones falsas de que podía conseguir que los estudiantes ingresaran a la facultad de derecho y empresarios que comercializaban asesoramiento financiero pero en cambio estafaban a la gente con sus títulos de propiedad.

En el caso de Trump, su empresa dejó de enviar cifras financieras exageradas sobre su patrimonio neto al Deutsche Bank y otros hace al menos dos años, pero un supervisor designado por el tribunal señaló que eso fue sólo después de que fue demandado y que otros documentos financieros seguían conteniendo errores y tergiversaciones.

Y aunque el banco le ofreció a Trump tasas de interés más bajas porque había aceptado garantizar personalmente los préstamos con su propio dinero, no está claro cuánto mejores fueron las tasas debido a las cifras infladas. El banco nunca se quejó y no está claro cuánto perdió, si es que perdió algo. Los funcionarios del banco llamados a testificar no pudieron decir con certeza si la declaración personal de valía de Trump tuvo algún impacto en las tasas.

“Esto sienta un precedente horrible”, dijo Adam Leitman Bailey, un abogado inmobiliario de Nueva York que una vez demandó con éxito a un edificio de condominios de Trump por tergiversar las ventas para atraer compradores.

William Thomas, profesor de derecho de la Universidad de Michigan, añadió: “¿Quién sufrió aquí? No hemos visto una lista larga de víctimas”.

¿’DISOLUCIÓN’ DE UN IMPERIO?

Trump, el favorito para la presidencia republicana, ha centrado su ira ante la posibilidad de perder su negocio tanto en el fiscal general demócrata de Nueva York que presentó el caso como en el juez que lo preside.

En una orden de septiembre pasado que actualmente está bajo apelación, el juez de la Corte Suprema estatal Arthur Engoron dijo que Trump efectivamente había cometido fraude y que se deberían revocar los certificados estatales necesarios para administrar muchas de sus empresas de Nueva York. Dijo que entonces se debería despojar a Trump del control sobre esas empresas, que son las propietarias oficiales de su sede en la Quinta Avenida y otras propiedades importantes, y entregarlas a un síndico que gestionará su “disolución”.

Lo que el juez no dejó claro es qué quiso decir con “disolución”, si se refería a la liquidación de entidades que controlan propiedades o a las propiedades mismas. Cuando se le preguntó específicamente en el tribunal si los edificios de Trump se venderían literalmente como si se tratara de una quiebra, Engoron dijo que lo aclararía en una fecha posterior.

En el peor de los casos, según lo interpretan los expertos legales, Engoron podría decidir que la disolución significa despojar al magnate inmobiliario no sólo de sus propiedades en Nueva York, como la Trump Tower y su rascacielos 40 Wall Street, sino también de su club Mar-a-Lago en Florida. , un hotel y edificio de condominios en Chicago, y varios clubes de golf, incluidos los de Miami, Los Ángeles y Escocia.

Por su parte, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha pedido que se prohíba a Trump hacer negocios en Nueva York y que pague 370 millones de dólares , lo que ella estima son intereses ahorrados y otras “ganancias mal habidas”. Pero ella nunca pidió la venta de una propiedad y es posible que ni siquiera la quiera. Uno de sus abogados, Kevin Wallace, dijo en su argumento final: «No creo que estemos buscando nada que pueda causar la liquidación del negocio».

Engoron ha indicado que dentro de las próximas semanas emitirá un fallo que se espera decida sobre la multa en efectivo y la prohibición comercial y aclare su orden de “disolución”.

UNA HISTORIA DE CASTIGOS

En particular, el estatuto antifraude de Nueva York, conocido como Ley Ejecutiva 63(12), deja claro que un hallazgo de fraude no requiere intención de engañar o que alguien realmente sea engañado o pierda dinero. El fiscal general sólo debe demostrar “reiterados actos fraudulentos o ilegales”.

Pero el análisis de AP, basado en una búsqueda de 63 (12) casos reportados en las bases de datos legales LexisNexis y Westlaw, encontró que las víctimas y las pérdidas eran factores a la hora de decidir si hacerse cargo de un negocio.

Una organización sin fines de lucro dedicada al cáncer de mama fue cerrada hace una docena de años, por ejemplo, por utilizar casi todos sus 9 millones de dólares en donaciones para pagar los salarios de los directores, beneficios y otros gastos, en lugar de financiar mamografías gratuitas, investigaciones y ayuda para los sobrevivientes.

Una empresa de capital privado que fingía un gran éxito en sus inversiones fue cerrada después de robar millones de dólares a miles de inversores.

Un centro de salud mental fue cerrado por saquear 4 millones de dólares de fondos públicos y descuidar a los pacientes.

Es posible que haya más empresas disueltas de las que encontró AP. Los expertos legales advierten que unos 63 (12) casos nunca aparecen en las bases de datos legales porque fueron resueltos, abandonados o no reportados.

Aún así, el único caso que la AP encontró de una empresa disuelta bajo la ley antifraude sin citar víctimas o pérdidas reales fue el de una empresa relativamente pequeña cerrada en 1972 para redactar trabajos finales para estudiantes universitarios. En ese caso, el fiscal general dijo que la víctima era “la integridad del proceso educativo”.

Este no es el primer encontronazo de Trump con la ley antifraude de Nueva York. Su Fundación Trump, una organización sin fines de lucro , acordó cerrar en 2018 por acusaciones de malversación de fondos para intereses políticos y comerciales. Y su Universidad Trump fue demandada en virtud de la ley en 2013 por supuestamente engañar a miles de estudiantes con falsas promesas de éxito, pero cerró antes de que los tribunales pudieran cerrarla. Trump finalmente resolvió este y otros casos relacionados por 25 millones de dólares.

Décadas de historia legal 63(12) también mostraron muchos casos en los que los acusados ​​causaron grandes pérdidas a los clientes y aún así pudieron seguir administrando sus negocios.

En 2001, un juez se negó a designar a un síndico para que se hiciera cargo de un sitio pornográfico a pesar de millones de dólares en cargos ilegales con tarjetas de crédito a cientos de clientes que pensaban que estaban obteniendo “recorridos gratuitos”. De hecho, los propietarios intentaron encubrir sus trucos y trasladaron dinero al extranjero. Aún así, el juez dijo que nombrar un síndico era un “remedio extraordinario” que debería usarse con moderación y que una orden judicial preliminar era suficiente. Años más tarde, los fiscales en un caso penal separado dijeron que la familia mafiosa Gambino dirigía el negocio y encarcelaron a varios operadores.

Un prestamista de automóviles que supuestamente cobraba tasas de interés usureras y ocultas pudo permanecer en el negocio el año pasado si pagaba una multa y no cometía fraude en el futuro.

Y un juez rechazó una solicitud para cerrar una empresa de rafting en un río en 2011 después de que un cliente se ahogara y el fiscal general demostró que estaba utilizando repetidamente guías sin licencia o ninguna. En cambio, sólo ordenó que el propietario pagara una fianza de 50.000 dólares y se arreglara. La empresa todavía está dirigida por la misma familia, con otro nombre.

EL CASO DE TRUMP

El caso de Trump involucró 11 años de estados financieros con valores basados ​​en descripciones controvertidas y a veces completamente falsas de propiedades utilizadas como garantía en caso de que sus préstamos fracasaran.

Entre ellos: Trump exageró tres veces el tamaño de su ático en Manhattan. Enumeró los edificios sin terminar como si estuvieran completos y los apartamentos bajo control de alquiler como si estuvieran libres de tales reglas. Mostró los fondos restringidos como si fueran efectivo líquido. Y Trump valoraba Mar-a-Lago como una residencia única, aunque había cedido los derechos para desarrollarla como cualquier cosa menos un club.

Al presentar su caso contra Trump, Letitia James llamó al estrado a un experto en préstamos que estimó que Deutsche Bank renunció a 168 millones de dólares en intereses adicionales sobre sus préstamos de Trump, basando sus cálculos como si Trump nunca hubiera ofrecido una garantía personal.

Pero Trump sí ofreció una garantía, incluso si su estimación de su riqueza personal era exagerada. De hecho, el banco hizo sus propias estimaciones de la riqueza personal de Trump, en ocasiones recortando miles de millones de las cifras de Trump, y aun así decidió prestarle.

Y el testimonio de funcionarios de Deutsche responsables de los préstamos sugirió que decidir la tasa correcta a la cual prestar, incluso sin la garantía personal de Trump, no es tan simple.

La unidad de Deutsche que otorgaba los préstamos a las empresas de Trump no era la típica unidad de préstamos, sino su división de patrimonio privado. Ese grupo a menudo presta a clientes ricos no sólo para ganar intereses sino para aumentar sus posibilidades de ganar el lucrativo negocio de administrar sus vastas inversiones personales y lograr que compren otros servicios bancarios, algo que los testimonios mostraron que Deutsche claramente esperaba hacer con el ex. -presidente.

Al impedirle dar un argumento final formal, Donald Trump aprovechó la oportunidad de hablar ante el tribunal al concluir su juicio por fraude civil en Nueva York el jueves, desatando una andanada de ataques en una diatriba de seis minutos antes de ser interrumpido por el juez. (11 de enero) (Video AP de Robert Bumsted y producción AP de Ao Gao)

Trump ha dicho repetidamente en declaraciones improvisadas durante su juicio que el caso es una “caza de brujas” política sin mérito porque es más rico de lo que sugieren las declaraciones enviadas a los bancos, y a los prestamistas no les importaban esas cifras de todos modos porque siempre hacían las suyas. análisis, siempre le devolvían el dinero en su totalidad y seguía prestándole.

“Lo que pasó aquí, señor, es un fraude para mí. Soy un hombre inocente”, dijo Trump en una declaración de seis minutos ante el tribunal a principios de este mes antes de que el juez lo interrumpiera.

UN COMPROMISO POTENCIAL

Sin duda, la oficina del fiscal general ha argumentado que en el caso de Trump hay cuestiones más importantes que las pérdidas de las víctimas.

Cuando los grandes préstamos se otorgan con una imagen inexacta del riesgo, dijo el abogado estatal Kevin Wallace, se daña al público y a la comunidad empresarial, «distorsiona el mercado» y «desvaloriza a los prestatarios honestos».

Además, sugirió Wallace, dejar pasar esas mentiras a los bancos si esos bancos no emprenden acciones legales por su cuenta equivaldría a decir: «si eres lo suficientemente rico, se te permitirá hacerlo».

O como lo expresó el abogado neoyorquino y profesor adjunto de derecho de la Universidad de Fordham, Jerry H. Goldfeder: “El hecho de que nadie se queje no significa que no haya habido fraude”.

En una nota a pie de página en un documento resumido de 94 páginas presentado a principios de este mes, Letitia James sugirió una decisión de compromiso para Engoron: nombrar un monitor independiente para supervisar las operaciones de Trump durante cinco años, después de lo cual el tribunal podría decidir si revocar sus certificados comerciales y posiblemente sacarlo del negocio.

Thomas, de la Universidad de Michigan, dice que cree que Engoron podría retractarse de su orden de cierre, pero todavía está preocupado.

“Aquellos que quieren ver sufrir a Donald Trump por cualquier medio necesario”, dijo, “corren el riesgo de ignorar el compromiso mismo con un estado de derecho que lo acusan de violar”.