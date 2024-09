¿Quién es el sospechoso de haber intentado asesinar a Trump en Florida?

¿Un activista, un idealista o un iluminado? Ryan Routh parece una mezcla de los tres, a la luz de su trayectoria hasta que fue detenido el domingo en Florida, donde las autoridades sospechan que intentó asesinar al expresidente Donald Trump.

En una fotografía publicada por la oficina del sheriff del condado de Martin se ve al estadounidense de 58 años con el cabello rubio despeinado y las manos esposadas detrás de la espalda.

En otra imagen aparece con camiseta arrugada subida hasta el pecho y las gafas de sol en la punta de la nariz. Es delgado y entrecierra los ojos.

Este exobrero de la construcción viajó a Ucrania en 2022 después de la invasión rusa.

La AFP lo entrevistó por casualidad en Kiev, durante una manifestación en solidaridad con los ucranianos.

«Putin es un terrorista, y hay que acabar con él, así que necesitamos que la gente de todo el mundo deje lo que esté haciendo y venga aquí ahora y apoye a los ucranianos para acabar con esta guerra», declaró.

– De Hawái a Ucrania –

Ryan Wesley Routh fue acusado el lunes en Florida de posesión ilegal de un arma.

Se sospecha que el domingo intentó disparar a Trump, candidato republicano a la Casa Blanca en las presidenciales de noviembre, con un rifle de asalto con mira telescópica desde un arbusto al borde de un campo de golf.

Tiene antecedentes. Fue arrestado en 2002 por un delito de fuga tras un control de tráfico. Estaba armado y se atrincheró en un local.

Además varias personas interpusieron demandas contra él y no paga sus impuestos.

Suele expresar sus opiniones en las redes sociales.

En junio de 2020 publicó un mensaje en la entonces red social Twitter, en el que se arrepentía de haber votado por Trump en 2016 y expresaba su «gran decepción». «Seré feliz cuando ya no estés aquí», escribió.

En un libro autoeditado de 300 páginas, titulado «La guerra que no se puede ganar», expone sus ideas sobre varios temas: «El fallo fatal de la democracia», «el abandono del mundo y el ciudadano global», «la tercera guerra mundial y el fin de la humanidad». Habla de Taiwán, Afganistán y Corea del Norte.

En marzo de 2023, declaró a un periodista del The New York Times que tenía un proyecto para ayudar a Kiev: reclutar a exsoldados afganos y enviarlos a combatir a Ucrania

– Cabaña -En una selfi sin fecha se le ve con una barba blanca de pocos días y mirada fruncida. Lleva la bandera estadounidense envuelta a modo de pañuelo alrededor del cuello y parece vestir un chaleco antibalas.

En otras instantáneas, porta la bandera estadounidense cosida a prendas.

Trabajó en la construcción en Carolina del Norte pero se asentó en Hawái.

En la isla de Oahu fundó una pequeña empresa llamada «Camp Box Honolulu», especializada en la construcción de cabañas y cajas de almacenamiento.

El periódico local The Star-Advertiser informó en un artículo de noviembre de 2019 que regaló una de esas edificaciones a personas sin techo.