Que joyita! madre asesina a su hijo de 11 años

Una madre fue acusada de asesinato por la muerte de su hijo de 11 años en el sureste de Pensilvania y está esperando la extradición de Nueva Jersey, donde fue arrestada después de que su camioneta SUV fuera encontrada en las olas en una playa en la costa de Jersey.

Ruth DiRienzo-Whitehead, de 50 años, de Horsham, está acusada en el condado de Montgomery de asesinato en primer y tercer grado, así como de posesión de un instrumento del crimen en la muerte de Matthew Whitehead, dijeron los fiscales el miércoles.

Los fiscales dijeron que el padre del niño encontró la puerta del dormitorio principal en la casa de la pareja cerrada con llave el martes por la mañana y que su esposa y su camioneta desaparecieron. Luego encontró a su hijo inconsciente en la cama, donde se había ido a dormir con su madre. Se llamó a la policía y se declaró muerto al niño.

Una autopsia el miércoles concluyó que la muerte del niño se debió a estrangulamiento y que la forma de muerte fue homicidio.

Los fiscales alegan que DiRienzo-Whitehead mató a su hijo después de que se fue a dormir alrededor de las 9:30 p. Justo al lado de Beach Avenue.

Después de que el vehículo ya no funcionaba, ella caminó hasta Wildwood Crest, un distrito de Cape May, donde la policía de Wildwood Crest la detuvo y fue entrevistada por detectives del condado de Montgomery y la policía de Horsham, dijeron los fiscales.

Las autoridades alegan en una denuncia penal que DiRienzo-Whitehead les dijo a los investigadores que su hijo había estado molesto y “llorando todo el día” por las dificultades financieras de la familia y que ella lo estranguló para que no tuviera que “crecer con estas luchas”.

DiRienzo-Whitehead está detenido en el condado de Cape May y será extraditado al condado de Montgomery, Pensilvania, para ser procesado por los cargos, dijeron los fiscales el miércoles. Los documentos judiciales no incluyen un abogado que la represente y no se pudo dejar un mensaje en un número que figura a su nombre.

Un vecino, Ed Smith, le dijo a WFMZ-TV que la muerte del niño fue “muy trágica” y que el caso fue “sorprendente”.

“Muy buena gente. Buenos vecinos”, dijo a la estación. Smith y su esposa, Diane, dijeron que conocen a la madre del niño desde hace más de cuatro décadas.