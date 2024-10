Putin afirma que las relaciones de EEUU con Rusia dependerán de Washington tras las elecciones

Vladimir Putin estimó este jueves que la relación de Rusia con Estados Unidos dependerá de Washington tras las elecciones presidenciales de noviembre y elogió la sinceridad de Donald Trump sobre su deseo de lograr la paz en Ucrania.

«El desarrollo de las relaciones ruso-estadounidenses después de las elecciones dependerá de Estados Unidos. Si ellos se muestran abiertos, nosotros lo estaremos también. Y si no lo quieren, no hay problema», declaró el mandatario ruso en una conferencia de prensa al finalizar la cumbre de los Brics en la ciudad rusa de Kazán.

Putin también elogió las «declaraciones sinceras» sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania hechas por el expresidente y candidato republicano Donald Trump, quien disputa la casa Blanca con la actual vicepresidenta demócrata Kamala Harris.

Pero advirtió que un eventual acuerdo de paz con Ucrania, donde el ejército ruso controla un 20% del territorio, debería basarse «en las realidades» del campo de batalla.

Los adversarios de Rusia «no ocultan su objetivo de asestarle a nuestro país una derrota estratégica», «son cálculos ilusorios que solo pueden ser hechos por quienes no conocen la historia rusa», dijo Putin.

El mandatario ruso enfrentó llamados de sus aliados de los Brics para poner fin al conflicto en Ucrania, donde Moscú lanzó una ofensiva en febrero de 2022.

Los Brics, un grupo de nueve países que representan cerca de la mitad de la población mundial y un tercio del PIB del planeta, pueden ser «una fuerza estabilizadora para la paz», afirmó el presidente chino, Xi Jinping, principal aliado de Rusia.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reiteró su llamado a «una paz justa» en Ucrania.

«El secretario general dijo que todos deberíamos vivir como una gran familia», «lamentablemente, en las familias suelen haber disputas, escándalos, pleitos de propiedad y, a veces, incluso peleas», le respondió el presidente ruso.

– Primer encuentro en dos años –

Guterres ha criticado insistentemente la campaña militar rusa en Ucrania, que califica como un «precedente peligroso» para el mundo.

Guterres y Putin tienen previsto reunirse en Kazán esta noche, en su primer cara a cara en más de dos años.

Ambos dirigentes se reunieron por última vez en las primeras semanas de la ofensiva, cuando Guterres viajó a Moscú durante el asedio de Mariúpol, en el sur de Ucrania.

Desde entonces, Guterres ha participado en los esfuerzos de paz entre las dos partes y ayudó a negociar un acuerdo que permitió a Ucrania exportar granos desde sus puertos en 2022.

Ucrania criticó duramente la decisión de Guterres de reunirse con Putin.

El portavoz de la ONU, Farhan Haq, aseguró que el secretario general utilizaría la reunión con Putin para «reafirmar sus posiciones conocidas sobre la guerra en Ucrania».

Afirmó que Guterres está listo para ofrecer su mediación, pero que esperaría al momento adecuado para hacerlo.

El grupo de los Brics nació en 2009 con cuatro miembros -Brasil, Rusia, India y China- y luego se expandió con Sudáfrica, Egipto, Irán, Etiopía y Emiratos Árabes Unidos.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusado de fraude en su reelección, participa en la cumbre en busca de cooperación e inversiones, según el mandatario.

«Venezuela forma parte de esta familia de los Brics, agradezco la invitación que me han hecho», dijo el gobernante, que se mostró a favor de una «refundación del sistema de Naciones Unidas» y «la necesidad de que se avance en pasos más audaces en la consolidación del nuevo banco» del bloque.