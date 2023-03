Proyecto de ley que restringe las tiendas de autos eléctricos ahora es ley en Mississippi

El gobernador de Mississippi, Tate Reeves, firmó el martes un proyecto de ley que restringe a los fabricantes de automóviles eléctricos la venta de vehículos en persona a menos que abran concesionarios en franquicia.

Desafiando los llamamientos de algunos compañeros republicanos en la Legislatura para vetar la medida, Reeves promulgó el Proyecto de Ley 401 de la Cámara de Representantes, presentado por el representante republicano Trey Lamar de Senatobia. La ley obligará a las empresas de automóviles eléctricos como Tesla y Rivian a vender vehículos a través de franquicias en lugar de tiendas propias, que es como operan actualmente.

“Casi 200 pequeñas empresas en comunidades de todo nuestro estado buscan garantías de que los grandes fabricantes no pueden simplemente destruir sus negocios. ¡Eso es justo!» Reeves, un republicano, en un comunicado publicado en las redes sociales. “También reconozco que la innovación en esta industria es inevitable. Y con la innovación llegan nuevas empresas con nuevos modelos de negocio. Estoy comprometido a encontrar soluciones a largo plazo, en un mercado en constante cambio”.

El proyecto de ley no restringe la venta de autos eléctricos, ya que las personas pueden comprarlos en línea. Pero si quieren comprar un automóvil eléctrico en persona, tendrían que conducir hasta la única tienda Tesla del estado en Brandon, que podrá permanecer abierta según la nueva ley. Tesla o cualquier otra compañía de automóviles eléctricos no podría abrir una nueva ubicación física para vender automóviles a menos que celebren un acuerdo de franquicia.

Antes de que el proyecto de ley se aprobara en una votación bipartidista de 39 a 13 el 3 de marzo, provocó un debate dentro del partido entre los legisladores republicanos. Los opositores dijeron que interferiría con el mercado de automóviles y evitaría que los fabricantes de automóviles eléctricos trajeran nuevas tecnologías y empleos al estado. Los defensores dijeron que la ley garantizaría que todos los fabricantes de automóviles, independientemente de su modelo de negocio, sigan las mismas reglas.

El senador republicano Brice Wiggins, un republicano de Pascagoula, esperaba que Reeves vetara la legislación. Los legisladores tenían como objetivo atraer a Tesla a la costa del golfo de Mississippi, un área que Wiggins llamó el motor económico del estado.

“En el mundo de hoy, si no innovas, pierdes. Nosotros, como estado, no podemos darnos el lujo de perder”, dijo Wiggins a The Associated Press el martes. “Mi voto en contra del proyecto de ley fue un voto a favor del capitalismo, la competencia y la innovación en lugar de una política de proteccionismo”.