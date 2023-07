Progenitora mandó a matar con un sicario a su hijo de 3 años!

Una mujer de Miami de 18 años está acusada de intentar contratar a un sicario para matar a su hijo de 3 años.

La mujer compareció ante un juez del condado de Miami-Dade el miércoles luego de su arresto por cargos de solicitud de asesinato y uso ilegal de un dispositivo de comunicación.

La mujer visitó un sitio web de parodia de «golpear por contrato», destinado a ayudar a las fuerzas del orden público, en un intento de que el niño «se llevara lejos, lejos, muy lejos y posiblemente lo mataran, pero lo antes posible», dijo la policía de Miami-Dade en un informe. Dijo que estaba dispuesta a pagar $3,000.

La mujer enumeró el deseo de “hacer algo de una vez por todas” como la razón para contratar a un asesino a sueldo, según el informe.

La policía dijo que proporcionó una dirección donde vive el niño con su abuela, una foto reciente de él y su número de teléfono cuando se puso en contacto con el sitio web.

Un hombre que administra el sitio web se comunicó con la policía de Miami-Dade y los detectives rastrearon a la mujer el martes, utilizando la dirección IP y el número de teléfono proporcionados.

The Associated Press no nombra a la mujer, para proteger la identidad del niño.

Los detectives hablaron con la abuela del niño, quien les informó que su hija se mudó en mayo. Ella dijo que el niño todavía vivía con ella y que su madre le hacía FaceTime al niño con regularidad.

La abuela le dijo a los detectives que tomó la foto del niño, que se publicó en el sitio web de Hitman, el lunes y se la envió a su hija.

La madre del niño fue arrestada más tarde el martes en la casa de su padre, donde se había estado hospedando. El informe del arresto establece que ella confesó, pero la declaración completa fue redactada cuando se entregó a las organizaciones de noticias.

La mujer le dijo a la jueza del condado de Miami-Dade, Mindy Glazer, que nunca había recibido tratamiento por ningún tipo de problema de salud mental. El juez fijó una fianza de $15,000 y la mujer fue liberada de la cárcel el jueves.

El juez le dijo a la mujer que no contactara a su hijo, quien continúa viviendo con su abuela.

La oficina del defensor público representa a la mujer y no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios por correo electrónico.