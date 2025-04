Presentan cargos contra 27 personas en el caso del Tren de Aragua

El zar fronterizo del presidente Donald Trump se unió al alcalde de la ciudad de Nueva York el martes para promocionar nuevos cargos federales contra 27 personas acusadas de ser miembros de la pandilla Tren de Aragua y sus asociados.

El anuncio conjunto es el último ejemplo de los estrechos vínculos entre el alcalde Eric Adams y la administración Trump, que retiró los cargos federales de corrupción contra el demócrata, que ahora se postula para la reelección como independiente , para poder concentrarse mejor en las prioridades de inmigración del presidente republicano .

Trump, en su ofensiva nacional contra la inmigración, ha calificado a Tren de Aragua de fuerza invasora al invocar la Ley de Enemigos Extranjeros , una autoridad poco utilizada de 1798 que permite al presidente deportar a cualquier no ciudadano durante tiempos de guerra.

“Todos los miembros de TDA deberían estar prófugos”, declaró Thomas Homan, el zar fronterizo de Trump, refiriéndose a las iniciales de la pandilla, que se originó en Venezuela hace más de una década y ha estado vinculada a una serie de secuestros, extorsiones y otros crímenes en todo el hemisferio occidental.

El nativo del estado de Nueva York también criticó una demanda del Ayuntamiento que busca impedir que funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas operen en el complejo carcelario de Rikers Island de la ciudad.

“Así es la colaboración”, dijo. “Nunca les pedí a la ciudad ni al Departamento de Policía de Nueva York que fueran agentes de inmigración. Les pedí que colaboraran con nosotros en amenazas significativas a la seguridad pública y nacional, y eso es lo que nos comprometemos a hacer”.

Un juez de Nueva York ordenó el lunes a los funcionarios de la ciudad detener temporalmente el plan de permitir que ICE y otras agencias federales establezcan oficinas en el enorme centro de detención hasta una audiencia el 25 de abril.

Adams, a quien la administración Trump recientemente le retiró los cargos federales de corrupción para poder centrarse en las prioridades de inmigración del presidente , dijo que el anuncio del martes demostró que sigue «sin complejos» en su deseo de librar las calles de la ciudad de las violentas pandillas de inmigrantes.

“La pregunta que debemos responder es ¿de qué lado estás?”, dijo el demócrata. “¿Estás del lado de quienes portan estas armas ilegales, causan estragos, trafican con fines sexuales, dañan a personas inocentes sin importar su documentación, o del lado de los neoyorquinos y estadounidenses trabajadores? Tengo claro de qué lado estoy”.

La fiscalía de Manhattan afirma que este caso es el primero en presentar cargos federales de crimen organizado, conocidos por su uso para desmantelar la mafia, contra la pandilla callejera venezolana. Las más de dos docenas de acusados ​​también enfrentan cargos que incluyen tráfico sexual, tráfico de drogas, robo y posesión de armas de fuego.

Los fiscales dijeron que los arrestados traficaban mujeres jóvenes desde Venezuela a Perú y Estados Unidos. Las mujeres, a las que llamaban “multadas”, pagaban sus deudas mediante la prostitución y eran amenazadas con violencia y muerte.

Los pandilleros también cometieron robos a mano armada y contrabandearon drogas ilegales, incluida una sustancia llamada “tusi” que contiene ketamina, dijeron los fiscales.

De los 27 acusados, 21 están detenidos, incluyendo cinco arrestados el lunes y el martes en operativos en Nueva York y otros lugares, informaron. Otros seis siguen prófugos.

Los cargos se dividen en dos acusaciones separadas, una contra seis presuntos miembros del Tren de Aragua y la otra contra 19 presuntos miembros de “Anti-Tren”, una facción escindida formada por ex miembros del Tren.

Entre los nombrados en la acusación del martes se encontraba Anderson Zambrano-Pacheco, quien estuvo entre los arrestados en enero en el Bronx durante algunos de los primeros esfuerzos de la administración Trump para intensificar la aplicación de las leyes de inmigración en la ciudad.

Las autoridades dicen que el joven de 26 años era parte de un grupo de hombres fuertemente armados vistos en un video ahora viral entrando a la fuerza en un apartamento en Aurora, Colorado, lo que aumenta los temores de que Tren de Aragua estuviera en control del deteriorado complejo en los suburbios de Denver.

El abogado de Zambrano-Pacheco no hizo comentarios inmediatamente el martes.

Adams rechazó la idea de que muchos de los detenidos por funcionarios de inmigración y de aplicación de la ley en los últimos meses son, en general, personas respetuosas de la ley.

“El sueño americano no es el robo a mano armada. El sueño americano no es disparar a la policía. El sueño americano no es entrar en albergues para personas sin hogar, robarles la documentación a personas inocentes y obligarlas a participar en la trata de personas”, dijo. “Ese no es el sueño americano, y no vamos a ser un refugio para los delincuentes”.