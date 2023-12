Por poco asesinan a sacerdote

Momentos después de que un sacerdote de Nebraska llamara al 911 para informar que un hombre estaba parado en su cocina con un cuchillo, un despachador en la línea escuchó gritos y una lucha. Un agente que llegó unos minutos más tarde escuchó al sacerdote gritar: «Ayúdenme», antes de encontrar al hombre tendido cerca de la cocina, sangrando profusamente, según los cargos de asesinato presentados el martes.

Los fiscales de Nebraska acusaron a Kierre L. Williams, de 43 años, de asesinato en primer grado, robo y dos cargos con armas por apuñalar al reverendo Stephen Gutgsell, un sacerdote de la iglesia católica St. John the Baptist en Fort Calhoun. Las autoridades dijeron que Gutgsell fue atacado durante un allanamiento en la rectoría de la iglesia, un crimen que sacudió la pequeña ciudad al norte de Omaha.

Una declaración jurada presentada junto con los cargos detalla lo que encontraron los agentes cuando llegaron a la rectoría, que es una casa al lado de la iglesia.

Los documentos no detallan ningún motivo del ataque excepto decir que el asesinato ocurrió durante un robo. No se menciona ninguna conexión previa entre Williams y el sacerdote de 65 años.

Después de que Gutgsell llamara al 911 alrededor de las 5 am del domingo para informar que un hombre estaba parado en su cocina con un cuchillo, el operador escuchó una lucha y gritos por teléfono, según la declaración jurada.

El diputado del condado de Washington, Brady Tucker, dijo en la declaración jurada que la puerta principal había sido forzada para abrirse cuando llegó a la casa. Después de identificarse, escuchó a un hombre gritar: «Estoy aquí» desde la cocina y «Ayúdame». Cuando el agente preguntó quién más había en la casa, la voz dijo «un intruso».

Los documentos judiciales dicen que Gutgsell sangraba profusamente por las heridas en la cara, las manos y la espalda cuando lo encontraron tirado en su cocina con Williams tirado encima de él. Williams estaba perpendicular a Gutgsell, con la espalda sobre el pecho del sacerdote.

El cuchillo ensangrentado utilizado en el ataque fue encontrado posteriormente en un dormitorio junto a un gran charco de sangre. Los documentos judiciales no explican cómo se desarrolló la lucha.

La rectoría donde vivió Gutsgell es una casa de una sola planta con garaje para dos coches. Es más nueva pero más pequeña que la mayoría de las casas del vecindario que rodea la iglesia, que tiene una piedra angular que dice que fue construida en 1982.

La Oficina del Sheriff del condado de Washington dijo que Williams es de Sioux City, Iowa, que está a unas 75 millas (120 kilómetros) al norte de Fort Calhoun, una ciudad de unos 1.000 residentes.

Tucker dijo en su declaración jurada que se enteró de que Williams era un delincuente con múltiples órdenes judiciales. Los registros públicos muestran que Williams ha sido condenado por delitos en varios estados, incluido un caso de posesión de drogas en Texas y más de una docena de casos en Florida que se remontan a su adolescencia. Recientemente fue acusado de un delito menor de agresión en una pelea en un comedor de beneficencia en julio en Sioux City, Iowa. No tenía hogar en el momento de la pelea, según muestran los registros judiciales.

Williams aún no tiene abogado en Nebraska y hará su comparecencia inicial ante el tribunal el jueves. Su defensor público en el caso de agresión en Iowa dijo que no sabía nada sobre el caso de Nebraska y colgó a un periodista de Associated Press el martes.

El apuñalamiento de Gutgsell es el segundo asesinato en Fort Calhoun este año, lo que desconcierta a los residentes de la normalmente tranquila ciudad. Ambos asesinatos ocurrieron durante robos en los que no había una conexión clara entre los intrusos y las víctimas, lo que los hacía aún más preocupantes.

“Esto no debería suceder en un pueblo pequeño como este”, dijo el lunes el dueño de un bar, Andy Faucher, mientras la gente se reunía a pocas cuadras de donde Gutgsell fue apuñalado. Faucher dijo que el hecho de que este último asesinato involucrara a un sacerdote sólo «intensifica el miedo de la situación».