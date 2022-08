Policía de Utah investiga ataque a pareja gay como crimen de odio

La policía dijo el miércoles que un ataque contra una pareja gay en los suburbios de Salt Lake City está siendo investigado como un crimen de odio.

Stefanie Peacock dijo que su hijo Christian, de 18 años, y su novio, Jacob Metcalf, también de 18, fueron atacados poco después de la medianoche del sábado. Estaban parados afuera de la casa de los Peacocks en Sandy, un suburbio de 97,000 habitantes al sureste de Salt Lake City. Un video grabado por Metcalf y publicado en las redes sociales muestra a hombres jóvenes usando insultos homofóbicos mientras Christian Peacock exige que se vayan.

Se produjo un altercado y se puede escuchar una huelga en el video. Más tarde se puede escuchar a Peacock diciendo: «¿Crees que puedes golpear a la gente?» Luego, el adolescente que la pareja dice que fue el atacante volvió a llamar a Peacock con un insulto despectivo, según el video. Peacock luego fue al hospital para que lo examinaran en busca de lesiones y una conmoción cerebral, dijo su madre.

Un joven de 17 años fue arrestado después del incidente bajo sospecha de asalto, dijo el sargento de policía de Sandy. Greg Moffitt a The Associated Press el martes. No se han presentado cargos y no se nombró al sospechoso porque es menor de edad.

Cuando se presenten los cargos, Moffitt dijo que la policía planeaba complementar un cargo de agresión por un delito menor con un cargo de delito de odio porque «era muy obvio que el sospechoso sabía que (Peacock) era un hombre gay y que estaba en la mira por eso».

“Queremos que nuestros residentes sepan y queremos que el público sepa que si esto sucede en nuestra ciudad, no lo vamos a tolerar. Si es un crimen de odio, lo perseguiremos como un crimen de odio”, dijo Moffitt