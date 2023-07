Phoenix rompe récords de calor

Un peligroso día 19 consecutivo de calor abrasador en Phoenix estableció un récord para las ciudades de EE. UU. el martes, confinó a muchos residentes a la seguridad del aire acondicionado y convirtió a la metrópolis generalmente vibrante en un pueblo fantasma.

La racha récord de la ciudad de 110 grados Fahrenheit (43 Celsius) o más se destacó incluso en medio de temperaturas sofocantes en todo el mundo. Alcanzó los 117 grados (47,2 Celsius) a las 3 p.m.

El cambio climático causado por el hombre y un El Niño recién formado se están combinando para romper récords de calor en todo el mundo , dicen los científicos.

Ninguna otra ciudad importante, definida como las 25 más pobladas de los Estados Unidos, ha tenido una racha de días de 110 grados o noches de 90 grados más larga que Phoenix, dijo el historiador meteorológico Christopher Burt de Weather Company.

“Cuando tienes varios millones de personas sujetas a ese tipo de abuso térmico, hay impactos”, dijo el director del Grupo de Análisis Climático de la NOAA, Russell Vose, quien preside un comité de registros nacionales.

Para Phoenix, no son solo los brutales subidones diurnos los que son mortales. La falta de un enfriamiento durante la noche puede privar a las personas que no tienen acceso al aire acondicionado del descanso que sus cuerpos necesitan para funcionar correctamente.

Con la temperatura mínima del martes de 94, la ciudad ha tenido nueve días seguidos de temperaturas que no bajaron de los 90 por la noche, rompiendo otro récord allí, según el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional Matt Salerno, quien lo calificó como «bastante miserable cuando no tienes ninguna recuperación durante la noche».

El lunes, la ciudad también estableció un récord de temperatura baja durante la noche más alta: 95 (35 grados Celsius). Durante el día, el calor aumentó tan temprano que la ciudad alcanzó la marca de 110 un par de minutos antes del mediodía.

Los parques para perros se vaciaron a media mañana y los conciertos vespertinos y otros eventos al aire libre se cancelaron para proteger a los artistas y asistentes. El Jardín Botánico del Desierto de la ciudad, una vasta colección al aire libre de cactus y otras plantas del desierto, comenzó a cerrar el fin de semana a las 2 pm antes de la parte más calurosa del día.

En las horas previas a que se estableciera el nuevo récord, ríos de sudor corrían por el rostro quemado por el sol de Lori Miccichi, de 38 años, mientras empujaba un carrito de compras lleno de sus pertenencias por el centro de Phoenix, en busca de un lugar para escapar del calor.

“He estado aquí mucho tiempo y sin hogar durante unos tres años”, dijo Miccichi. “Cuando es así, solo tienes que meterte en la sombra. Esta última semana ha sido la más calurosa que recuerdo”.

Se han establecido unos 200 centros de hidratación y enfriamiento en el área metropolitana, pero la mayoría cierra entre las 4 p. m. y las 7 p. m. debido a problemas de personal y financiamiento.

El globo entero se ha hervido a fuego lento para registrar el calor tanto en junio como en julio . Casi todos los días de este mes, la temperatura promedio global ha sido más cálida que el día más caluroso no oficial registrado antes de 2023, según el Climate Reanalyzer de la Universidad de Maine. Las estaciones meteorológicas de EE. UU. han batido más de 860 récords de calor en los últimos siete días, según la NOAA.

Roma alcanzó un máximo histórico de 109 (42,9 grados centígrados), con un calor récord en Italia, Francia, España y partes de China. Cataluña batió récords alcanzando los 113 (45 grados Celsius), según Maximiliano Herrera, encargado del registro meteorológico mundial.

Y si eso no es suficiente, el humo de los incendios forestales , las inundaciones y las sequías han causado problemas a nivel mundial.

Además de Phoenix, Vose y otros encontraron lugares menos poblados como Death Valley y Needles, California; y Casa Grande, Arizona, con buenas rachas más largas, pero ninguna en lugares donde vive mucha gente. Death Valley ha tenido una racha de 84 días de temperaturas de 110 grados.

La última vez que Phoenix no alcanzó los 110 F (43,3 C) fue el 29 de junio, cuando alcanzó los 108 (42,2 C). El récord de 18 días por encima de 110 que se empató el lunes se estableció por primera vez en 1974.

“Este será probablemente uno de los períodos más notables en nuestro registro de salud en términos de muertes y enfermedades”, dijo David Hondula, director de calefacción de la ciudad. “Nuestro objetivo es que ese no sea el caso”.

Los trabajadores de Parques y Recreación de la ciudad de Phoenix, Joseph García, de 48 años, y Roy Galindo, de 28, trataron de mantenerse frescos mientras podaban los arbustos. Trabajan de 5 am a 1:30 pm para evitar la hora más calurosa del día.

“Hace mucho calor aquí y, a veces, tenemos que cuidar al público”, dijo Galindo, y agregó que a veces encuentra personas desmayadas en el césped. “Muchas de estas personas no beben agua”.

El bombero retirado de Phoenix, Mark Bracy, que ha vivido en la ciudad la mayor parte de sus 68 años, realizó una escalada matutina de dos horas el martes, subiendo y bajando Piestewa Peak, que tiene 2,610 pies de altura.

“He estado yendo allí con regularidad desde que estaba en los Cub Scouts, pero nunca hizo tanto calor en ese entonces”, dijo Bracy. “Hemos tenido olas de calor antes, pero nunca nada como esto”.

El Dr. Erik Mattison, director del departamento de emergencias del Centro Médico Regional Dignity Health Chandler en el área metropolitana de Phoenix, recordó a un excursionista de unos 60 años que fue traído la semana pasada con una temperatura corporal central de 110 grados Fahrenheit.

“El calor enferma a la gente. El calor hace que la gente muera”, dijo Mattison.

“Y no son solo las personas mayores”, agregó. “Hemos visto a atletas profesionales enfermarse por el calor durante el campo de entrenamiento”.

La ola de calor de Phoenix tiene causas tanto a largo como a corto plazo, dijo Randy Cerveny de la Universidad Estatal de Arizona, quien coordina la verificación de registros meteorológicos para la Organización Meteorológica Mundial.

Las altas temperaturas a largo plazo en las últimas décadas se deben a la actividad humana, dijo, mientras que la causa a corto plazo es la alta presión sobre el oeste de los Estados Unidos.

Esa alta presión, también conocida como domo de calor, ha estado cocinándose en el suroeste durante semanas. Cuando se movió, se movió para centrarse aún más en Phoenix, dijo el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, Isaac Smith.

La alta presión del suroeste no solo trae el calor, sino que evita que la lluvia refrescante y las nubes traigan alivio, dijo Smith. Normalmente, la temporada de monzones del suroeste comienza alrededor del 15 de junio con lluvia y nubes. Pero Phoenix no ha tenido lluvia medible desde mediados de marzo.

“Esta ola de calor es intensa e implacable”, dijo Katharine Jacobs, directora del Centro de Ciencias y Soluciones para la Adaptación Climática de la Universidad de Arizona. “Desafortunadamente, es un presagio de lo que vendrá”.