Pastor de Nueva Orleans admite defraudar a iglesia y escuela por $900,000

Un conocido ministro bautista en Nueva Orleans y Baton Rouge durante más de 30 años admitió haber defraudado a su iglesia, sus ministerios de vivienda, sus congregaciones y una escuela chárter por casi $900,000.

En una audiencia ante el juez federal de distrito Jay Zainey, el reverendo Charles Southall III, de 64 años, se declaró culpable el martes de lavado de dinero.

Los fiscales dijeron que Southall, quien dirigía la Iglesia Bautista First Emanuel en Nueva Orleans y Baton Rouge, solicitó y luego robó diezmos y donaciones de los miembros de la iglesia. En un caso, Southall tomó un diezmo de $10,000 de un miembro de la congregación en 2019 y luego desvió el dinero para su propio uso, informó The Times-Picayune/The New Orleans Advocate. En otro, solicitó donaciones de los miembros de la iglesia durante cuatro años para obras de caridad y mejoras en los edificios de la iglesia, pero convirtió $106,408 de las donaciones a sus propias cuentas, dijo el periódico.

Southall también creó la Academia Edgar P. Harney Spirit of Excellence como una escuela autónoma en Nueva Orleans y una escuela afiliada en Baton Rouge. Aunque Spirit of Excellence recibió fondos de subvenciones y préstamos, la escuela de Baton Rouge nunca abrió, y los investigadores dijeron que entre 2013 y 2017 se desviaron casi $221,000 a una cuenta bancaria controlada por Southall y un coconspirador mencionado como Persona A en documentos judiciales. , dijeron los fiscales.

La iglesia también poseía propiedades de alquiler de las cuales Southall desvió alrededor de $150,000 de pagos de alquiler a sus cuentas personales. También vendió propiedades de la iglesia, de las cuales se embolsó más de $500,000, dijeron los fiscales.

Southall acordó pagar la restitución como parte de un acuerdo de culpabilidad: $ 687,000 a la Iglesia Bautista First Emanuel, alrededor de $ 85,000 a la Academia Spirit of Excellence y más de $ 110,000 a las víctimas individuales de sus esquemas.

Southall está programado para ser sentenciado el 17 de enero. Enfrenta hasta 10 años de prisión por el cargo de lavado de dinero.