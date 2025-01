Para los fabricantes 100% ‘made in USA’, los aranceles no cambian gran cosa

Al frente de empresas pequeñas que fabrican y se abastecen totalmente en Estados Unidos, algunos empresarios aprendieron a lidiar con la globalización y no esperan milagros de los eventuales aranceles de Donald Trump.

«Hace 25 años que escucho que la industria volverá a Estados Unidos», pero en lugar de una marea «se trata de granitos de arena y nada más», resumió Stephen Liquori.

Desde hace 40 años está al frente de Goodwear, que fabrica camisetas o shorts en Massachusetts a partir de algodón 100% producido en Estados Unidos. Con 70 años, vio cómo la industria textil dejaba poco a poco el país.

Tras la adhesión de China a la OMC en 2001 y la supresión de las cuotas de exportación, cientos de miles de empleos textiles desaparecieron en el país.

En 1999/2000 «teníamos siete fábricas» estadounidenses «que nos abastecían, porque nuestro volumen era muy alto», recuerda Liquori. «Todas cerraron» y eso obligó a encontrar proveedores a través de la Red de Productores Textiles Estadounidenses (AAPN), explica.

Goodwear encontró su nicho, de productos de calidad «a precios razonables (…) que duran 10, 20 años, o más», señala su fundador.

«Mientras hagamos las cosas correctamente, tendremos clientes», afirma.

De imponerse aranceles por parte del gobierno de Donald Trump, los consumidores podrían tener que pagar más caros sus productos, aunque Goodwear seguirá lejos de los precios en las grandes tiendas.

Trump «no va a calmar la inflación rápidamente», advierte el empresario. «De hecho, va a añadirle presión» a los precios «desafortunadamente», sentencia.

– Producción deslocalizada –

La preocupación es la misma para Shuyler Mowe, al frente de Nicks Handmade Shoes, con sede en Spokane (estado de Washington, noroeste), una fábrica de calzado de trabajo de alta calidad, a mano y con cuero estadounidense, principalmente destinado a los bomberos.

«Tal vez a corto plazo» los derechos de aduana «podrían ayudarnos», pero «la preocupación es que si impulsa la inflación, habrá que pagar más» salarios y aumentar los costos de producción, resume.

Sobre la ambición de Trump de devolver la producción a Estados Unidos, el joven ejecutivo advierte que no hay que esperar demasiado en el corto plazo.

«No se trata simplemente de abrir una fábrica», advierte Shuyler Mowe. «Hay que reconstruir toda una cadena de suministro. (…) Si de verdad queremos tener mayor capacidad industrial doméstica, tomará años».

«Nos mentimos a nosotros mismos si creemos que vamos a fabricar iPhones (en Estados Unidos). Ya no somos capaces de hacer zapatos», lanza Stephen Liquori, citando a Nike, cuya producción está casi toda deslocalizada.

– «Made in the USA» –

«Cada dos meses me llama alguien para decirme que quiere trasladar» su producción a Estados Unidos, cuenta Jim Barber, de Luke’s Toy Factory. Son personas que creen que su empresa puede trabajar por encargo haciendo juguetes, cuando en realidad esta Pyme fabrica sus propios productos a mano.

«Hay muchas personas que todavía son capaces de fabricar estas cosas», asegura. «Pero habrá que pagar más», afirma.

Sería un cambio de paradigma para grandes empresas acostumbradas a aplastar costos para satisfacer a sus accionistas.

Barber no cree que los consumidores sigan el movimiento, además.

«Algunos dicen que la gente está dispuesta a pagar más si está fabricado en Estados Unidos» y «es falso. El que dice eso no estudió el mercado», zanjó.

«Hay claramente una franja de clientes que quieren productos «made in the USA», añade Shuyler Mowe. «Pero tengo la impresión de que es menos importante que hace 10 o 15 años».