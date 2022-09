Paquete explosivo en universidad de Boston

Una caja de plástico duro que explotó en el campus de la Universidad Northeastern en Boston y causó heridas leves a un miembro del personal contenía una nota incoherente que criticaba la realidad virtual y también hacía referencia al fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo el miércoles un funcionario policial.

Los investigadores todavía están tratando de identificar el motivo detrás de la explosión del martes por la noche y están trabajando para entender por qué el paquete fue enviado específicamente a Northeastern, dijo el funcionario.

Los investigadores también están tratando de determinar el mecanismo específico del dispositivo y si el paquete contenía pólvora, agregó el funcionario. El funcionario no pudo discutir públicamente los detalles de la investigación y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

El funcionario describió el caso como un caso «estilo Pelican». Pelican fabrica estuches rígidos diseñados para proteger equipos sensibles.

Un portavoz de la oficina del FBI en Boston se negó a comentar el miércoles y dijo que la investigación “sigue siendo muy activa y fluida”.

Un portavoz de Northeastern el miércoles no tenía nuevos detalles sobre el caso.

El paquete entregado a Holmes Hall detonó poco después de las 7 pm del martes cuando un miembro del personal lo abrió, dijo la universidad en un comunicado. El miembro del personal, un hombre de 45 años, fue llevado al hospital con heridas leves en la mano, dijo la policía. Ningún nombre se hizo público.

El escuadrón antibombas de Boston neutralizó un segundo paquete cerca del Museo de Bellas Artes de la ciudad, que está cerca del campus de Northeastern.

Holmes Hall alberga el programa de escritura creativa de la universidad y su programa de estudios sobre mujeres, género y sexualidad.

Northeastern es una universidad privada en el centro de Boston con unos 16.000 estudiantes de pregrado. El campus abrió normalmente para las clases el miércoles.

La explosión del martes marcó uno de los primeros grandes sustos en Boston desde 2013, cuando dos bombas colocadas cerca de la línea de meta del maratón de Boston mataron a tres espectadores e hirieron a más de 260.