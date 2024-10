Orban afirma que brindará con champán si Trump es electo y pide una nueva estrategia para Ucrania

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, pidió este martes a la UE que adopte una nueva estrategia para Ucrania, y prometió brindar con champán si Donald Trump gana las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

Durante una rueda de prensa que se extendió por casi dos horas en la sede el Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia, Orban también arremetió contra las «élites europeas» con las que marcó diferencias.

En la víspera de un discurso que debe pronunciar ante la plenaria del Parlamento Europeo, Orban afirmó que «hay un cambio profundo en marcha en Europa», en una referencia al fortalecimiento de la extrema derecha en el continente.

«Vemos que las élites europeas, la izquierda y el centro pretenden administrar los temas europeos», lanzó el ultraconservador dirigente húngaro, en una muestra de su encendida oratoria.

«Algunos a la izquierda sueñan en aislar a un determinado dirigente. ¡Pero eso no pasará!», aseguró.

Con el avance de la ultraderecha en Europa, tendencia que quedó brutalmente en evidencia en las elecciones europeas de junio, Orban se tornó una referencia regional y ahora conduce una importante bancada en el Parlamento Europeo, los Patriotas por Europa.

En su larga rueda de prensa, en la que fue momentáneamente interrumpido por una protesta, Orban se distanció de la postura adoptada por la UE, de apoyar firmemente a Ucrania en su guerra con Rusia.

De acuerdo con Orban «la discusión es sobre cuál es el comportamiento razonable de la Unión Europea en el contexto de esta guerra».

En esta discusión, agregó, «tenemos una opinión diferente a la del resto de la mayoría de los demás países de la Unión Europea».

«La intención húngara se centra en lograr un alto el fuego, porque estamos convencidos de que esa guerra no se puede ganar en el campo de batalla. Simplemente no se puede, ese es nuestro sentimiento», dijo.

«Necesitamos una nueva estrategia» sobre Ucrania, expresó.

«Nos gustaría convencer a los líderes de la Unión Europea de que cambien esta estrategia, porque esta estrategia y esta derrota no funcionan», añadió.

– Brindar con champán –

«¿Qué haremos? Abriremos varias botellas de champán», dijo Orban al ser consultado qué ocurrirá si Trump gana las presidenciales en Estados Unidos.

Hungría ocupa en este segundo semestre del año la presidencia rotativa de la UE con el lema «Make Europe Great Again – MEGA» (Hagamos Grande a Europa Nuevamente), en referencia a la más famosa consigna de campaña de Trump.

Los dirigentes europeos, recordó, tienen en agenda una cumbre en Budapest para el 7 de noviembre, dos días después de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, y señaló que sería una oportunidad de analizar el programa de Trump.

El expresidente y nuevamente aspirante a la Casa Blanca prometió poner fin a la guerra entre rusos y ucranianos.

La eurodiputada liberal francesa Valérie Hayer dijo que Orban «quiere incendiar una Europa democrática, liberal y tolerante».

Por su parte, el eurolegislador socialdemócrata maltés Alex Sagiba, apuntó que Orban «no debería utilizar la presidencia del Consejo [de la UE] para hacer avanzar los intereses de [el presidente ruso, Vladimir] Putin».

El discurso de Orban previsto para el miércoles es aguardado con ansiedad.

El opositor húngaro Peter Magyar, quien en junio fue electo eurodiputado, está registrado en la lista oradores.