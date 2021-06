OMS: La variante Delta es «la más transmisible» identificada hasta ahora

AP

Washington Hispanic:

El jefe de la Organización Mundial de la Salud dijo que la variante delta del COVID-19, vista por primera vez en India, es «la más transmisible de las variantes identificadas hasta ahora», y advirtió que ahora se está propagando en al menos 85 países.

En una rueda de prensa el viernes, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que la falta de vacunas en los países pobres estaba exacerbando la transmisión de la variante delta. Describió una reciente reunión a la que asistió de un grupo asesor establecido para asignar vacunas.

«Estaban decepcionados porque no hay una vacuna que asignar», dijo, criticando a los países ricos por negarse a compartir inmediatamente las vacunas con el mundo en desarrollo. «Si no hay vacuna, ¿qué compartes?»

Tedros dijo que la comunidad mundial estaba fallando y se arriesgaba a repetir los errores cometidos durante la crisis del SIDA hace décadas y durante la pandemia de gripe porcina de 2009, cuando las vacunas solo llegaron a los países pobres después de que terminó el brote.

«Los antirretrovirales tardaron 10 años (en llegar a los países de bajos ingresos después de que (el VIH) ya estaba desenfrenado en los países de ingresos altos», dijo. «¿Queremos repetir lo mismo?»

COVAX, el esfuerzo respaldado por la ONU con el objetivo de distribuir vacunas a los países pobres, ha incumplido varios objetivos para compartir las vacunas contra el COVID-19, y no se espera que su mayor proveedor exporte ninguna vacuna hasta finales de año. Los cientos de millones de dosis prometidas por países como Gran Bretaña, Estados Unidos y otros no es probable que lleguen pronto.

«Tenemos a través de COVAX este mes cero dosis de la vacuna de AstraZeneca, cero dosis de la vacuna de Pfizer, cero dosis de la vacuna (de Johnson and Johnson)», reconoció el dr. Bruce Aylward, asesor principal del jefe de la OMS. «Cada uno de nuestros proveedores no puede suministrar durante este período porque otros están haciendo demandas en esos productos, otros que están vacunando a poblaciones muy jóvenes que no están en riesgo».

A medida que se relajan las restricciones fronterizas y otras medidas de salud pública en toda Europa, Estados Unidos y otros países con altas tasas de vacunación, los funcionarios de la OMS advirtieron que esto podría conducir a un resurgimiento de la enfermedad.

«La situación global es increíblemente frágil», dijo Maria Van Kerkhove, líder técnica de la OMS sobre covid-19. Van Kerkhove dijo que si bien la transmisión está disminuyendo en Europa, hay numerosos eventos, desde grandes eventos deportivos hasta barbacoas en el patio trasero, que tienen consecuencias para la propagación de enfermedades.

«La variante delta, el virus, continuará evolucionando», dijo Van Kerkhove. «Ahora mismo funcionan nuestras medidas sociales y de salud pública, nuestras vacunas, nuestro trabajo de diagnóstico, nuestro trabajo terapéutico. Pero puede haber un momento en el que este virus evolucione y estas contramedidas no lo hacen».

A principios de este mes, las autoridades británicas anunciaron que permitirían que 60.000 aficionados asistieran a las semifinales y finales de los campeonatos europeos de fútbol en el estadio de Wembley de Londres, para consternación de algunos expertos en salud pública.

Lawrence Young, un virólogo de la Universidad de Warwick, lo llamó «preocupante y confuso», diciendo que había datos limitados para probar su seguridad, especialmente dada la prevalencia de la variante delta más infecciosa. «(Las) oportunidades inevitables para que el virus se propague en espacios cerrados como baños es una receta para el desastre».