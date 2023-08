Oficial fuera de servicio del condado de Los Ángeles asesinado a tiros por la policía en un campo de golf

Un agente del alguacil del condado de Los Ángeles fuera de servicio recibió un disparo mortal en un encuentro con policías en un campo de golf del sur de California, dijeron las autoridades.

El tiroteo de Alejandro Díaz, de 45 años, por agentes locales ocurrió el martes en el Club de Golf Sierra Lakes en la ciudad de Fontana, a unas 45 millas (72 kilómetros) al este de Los Ángeles.

El Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino encabeza la investigación bajo un acuerdo permanente con el Departamento de Policía de Fontana.

El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles dijo que estaba en contacto con los departamentos de los condados de Fontana y San Bernardino.

“El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles está profundamente entristecido al enterarse del trágico tiroteo que involucró a nuestro oficial fuera de servicio que falleció”, dijo el departamento en un comunicado. “Este incidente es extremadamente difícil para la familia, nuestro personal y los oficiales involucrados”.

Según los informes, la policía de Fontana fue al campo de golf en una llamada de disparos.

La policía de Fontana no respondió de inmediato a las solicitudes de The Associated Press para obtener más información, pero NBC4 informó que un portavoz del departamento, el oficial Daniel Romero, dijo que Díaz levantó un arma hacia los oficiales y dispararon.

“El sospechoso fue golpeado. Cayó, fue atendido por (paramédicos) en el lugar y transportado a un hospital local en condición desconocida”, dijo Romero.

NBC4 informó que una residente, Myesha Dowe, dijo que el agente vivía en una de las casas que rodeaban el campo de golf y era un buen vecino.

Dowe le dijo a la estación que pensó que escuchó fuegos artificiales, pero luego comenzó a recibir mensajes de amigos que decían que escucharon disparos y vieron a su vecino armado y visiblemente angustiado.