Oficial de Kansas gravemente herido en tiroteo que mató a un hombre de Tennessee

Una persecución automovilística a través de dos suburbios de Kansas City que terminó en un tiroteo en una tienda de conveniencia este fin de semana mató a un hombre de Tennessee y dejó a un oficial de Fairway gravemente herido, dijeron las autoridades.

La policía de Lenexa dio a conocer los detalles adicionales el domingo por la noche, identificando al hombre como Shannon Wayne Marshall, de 40 años, de la ciudad de Ashland City, cerca de Nashville.

Fue asesinado a tiros el domingo por la mañana en una tienda QuikTrip en Mission, Kansas, luego de que la policía lo persiguiera a lo largo de la Interestatal 35 en lo que los oficiales creían que era un automóvil robado. Cuando los oficiales inicialmente encontraron el vehículo alrededor de las 7:30 am, la policía dijo que el conductor golpeó una patrulla y huyó.

El oficial de policía herido de Fairway se encontraba en estado crítico a partir del domingo por la noche. El oficial no fue identificado de inmediato. La policía de varias agencias había estado tratando de arrestar a los sospechosos cuando estallaron los disparos.

“Al escuchar la llamada de ayuda, nuestro oficial respondió valientemente y sin dudarlo”, dijo el jefe de policía de Fairway, JP Thurlo, en un comunicado el domingo por la noche. “Estas valientes acciones son un reflejo de los hombres y mujeres en la aplicación de la ley en nuestra comunidad y en todo el país, que se ponen la insignia sabiendo los peligros potenciales que pueden enfrentar en el ejercicio de sus funciones”.

Una pasajera de 32 años en el vehículo de Goodlettsville, Tennessee, fue arrestada bajo sospecha de asalto agravado a un oficial de la ley. The Associated Press generalmente no nombra a los sospechosos hasta que son acusados.

Un equipo de aplicación de la ley del condado de Johnson que está a cargo de revisar los tiroteos en los que participan oficiales está investigando.