Ocho estudiantes de secundaria enfrentan cargos de asesinato por la muerte de su compañero de clase

Ocho estudiantes de secundaria de Las Vegas de entre 13 y 17 años fueron arrestados bajo cargos de asesinato por la muerte a golpes de un compañero de escuela que fue capturado en un video con un teléfono celular.

Jonathan Lewis Jr., de 17 años, fue hospitalizado con un traumatismo craneoencefálico grave y otras lesiones después del ataque del 1 de noviembre y murió una semana después, según la policía.

La pelea parecía ser por un par de auriculares y un vaporizador, dijo la policía, y los estudiantes habían acordado caminar hasta un callejón a la vuelta de la esquina del campus para pelear después de que terminaran las clases del día en Rancho High School en el este de Las Vegas.

Esto es lo que debe saber sobre el caso:

¿QUÉ HAY DE NUEVO EN LA INVESTIGACIÓN?

Las autoridades arrestaron a los ocho estudiantes el martes bajo sospecha de cargos de asesinato. Pero creen que al menos 10 estudiantes participaron en la golpiza.

La policía publicó el miércoles imágenes de dos estudiantes tomadas de un video de la pelea con un teléfono celular y pidió ayuda al público para identificarlos. El teniente de Homicidios Jason Johansson dijo que los dos también enfrentarán cargos de asesinato.

Un portavoz de la policía dijo el jueves por la mañana que no había actualizaciones sobre arrestos adicionales.

¿LOS ADOLESCENTES SERÁN COBRADOS COMO ADULTOS?

En Nevada, un adolescente acusado de asesinato puede ser acusado como adulto si tenía 13 años o más en el momento del delito.

Por ley, los adolescentes de 16 años o más acusados ​​de un asesinato son transferidos automáticamente al sistema judicial para adultos. Por eso un juez de familia transfirió el miércoles los casos de cuatro de los ocho estudiantes, todos ellos de 16 o 17 años.

Ninguno de los estudiantes arrestados ha sido acusado formalmente y The Associated Press no los nombra.

Las audiencias se llevarán a cabo en fechas posteriores para determinar si los estudiantes menores de 16 años serán acusados ​​como adultos.

¿QUÉ PASÓ EL DÍA DEL ATAQUE?

La pelea estalló después de que terminaron las clases ese día. La policía dijo que creen que un par de auriculares inalámbricos y un vaporizador le habían sido robados al amigo de la víctima a principios de semana, lo que resultó en que los estudiantes aceptaran reunirse en el callejón para pelear.

Los detectives creen que originalmente no se suponía que la víctima estuviera involucrada en la pelea, pero caminó hasta el callejón con su amigo después de la escuela, dijo Johansson.

El padre de la víctima, Jonathan Lewis Sr., dijo en una página de recaudación de fondos creada para ayudar con los costos médicos y del funeral que su hijo fue atacado mientras defendía a su amigo.

El video de la pelea muestra a la víctima quitándose la camisa para prepararse para la pelea, y luego los 10 estudiantes “inmediatamente lo rodean, lo tiran al suelo y comienzan a patearlo, golpearlo y pisotearlo”, dijo Johansson.

Calificó el video como “muy carente de humanidad” y dijo que la víctima no se defendía mientras estaba siendo atacada.

Después de la pelea, una persona en el área encontró a la víctima gravemente golpeada e inconsciente y lo llevó de regreso al campus, donde el personal de la escuela llamó al 911, dijo Johansson.

Los detectives de Homicidios fueron llamados el día del ataque para dirigir la investigación debido a la gravedad de las heridas de la víctima, dijo.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN LA ESCUELA AHORA?

El director de Rancho High School, Darlin Delgado, dijo en una carta a los padres esta semana que había apoyo y recursos disponibles para los estudiantes y miembros del personal, ya que la muerte a golpes “ha impactado y seguirá impactando a nuestra comunidad escolar”.

Dos semanas después de la pelea, un pequeño monumento con flores y velas todavía se encontraba contra una cerca en el callejón donde Lewis fue atacado.

El miércoles, hubo una presencia policial visible en la escuela y alrededor del campus cuando las clases terminaron del día, con vehículos policiales del distrito escolar marcados y oficiales uniformados patrullando el área.

El distrito escolar del condado de Clark, el quinto más grande del país, con alrededor de 300.000 estudiantes, tiene su propio departamento de policía que cuenta con casi 200 agentes.

El jefe de policía del distrito, Mike Blackeye, dijo que su agencia se ha asociado con la policía de Las Vegas y el vecino norte de Las Vegas para proporcionar una mayor cobertura policial en la escuela en la mañana, a la hora del almuerzo y después de la escuela, que es cuando, según dijo, normalmente estallan las peleas. .

¿TIENE LA ESCUELA OFICIALES DE RECURSOS?

Blackeye dijo que hay dos oficiales de recursos asignados a Rancho High School, quienes estaban de servicio ese día. Dijo que no se enteraron de la pelea preestablecida antes de que ocurriera.

En una conferencia de prensa el martes, dijo que habían estallado peleas en el mismo callejón antes, pero no llegó a llamarlo un área problemática, señalando que las peleas han ocurrido “alrededor de esa escuela, en parques y vecindarios”.