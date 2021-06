Nuevo estimulo: Hasta $3,600 por hijo para casi todas las familias

La mayoría de las familias no tendrán que hacer nada para recibir los pagos del Crédito Tributario por Hijos. Si declaró sus impuestos este año (su declaración de impuestos para 2020), si declaró el año pasado (su declaración de impuestos para 2019) o si se inscribió para los Pagos de impacto económico (comúnmente llamados “cheques de estímulo” o “estímulos”) utilizando la Herramienta para no contribuyentes el año pasado, ya está todo listo y el IRS le enviará automáticamente los pagos mensuales.

Si no tuvo que declarar sus impuestos este año o el año pasado y no se registró para los pagos de impacto económico el año pasado, aún puede registrarse para los pagos del Crédito Tributario por Hijos. La buena noticia es que, a través de la Herramienta de registro para no contribuyentes del IRS, también puede solicitar cualquier pago de impacto económico (“cheques de estímulo”) al que tenga derecho, pero que aún no haya recibido.