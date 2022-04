Nueva ley para contractors… Afecta o Beneficia?

El trabajo independiente y la contratación independiente han sido la forma de vida de muchos trabajadores en los Estados Unidos durante muchos años.

Durante la pandemia, como muchas personas perdieron sus trabajos o desearon un cambio, el número de estos trabajadores solo ha aumentado en popularidad.

Sin embargo, un nuevo proyecto de ley que circula por el Congreso podría causar estragos en los medios de subsistencia de muchos trabajadores independientes y contratistas independientes si se convierte en ley.

¿Qué es la Ley PRO?

El proyecto de ley se llama Ley de Protección del Derecho a Organizarse (PRO), y en la superficie, simplemente parece un proyecto de ley diseñado para permitir a los trabajadores el derecho a sindicalizarse. Según la AFL-CIO (que está a favor de la legislación), las leyes laborales están desactualizadas y llaman a este proyecto de ley «una legislación histórica de empoderamiento de los trabajadores, derechos civiles y estímulo económico, y una parte esencial de cualquier plan para reconstruir mejor a partir del COVID-19″. pandemia y recesión».

Sin embargo, un examen más detenido del proyecto de ley revela disposiciones que podrían ser perjudiciales para los trabajadores independientes. Por ejemplo, contiene lo que se llama Prueba ABC, una prueba utilizada para diferenciar entre empleados y contratistas independientes. Esta prueba se adaptó originalmente con AB5, legislación creada y aprobada en California en 2019, con disposiciones similares.

Ese proyecto de ley estaba tan mal escrito que tuvo que pasar por muchas revisiones, para incluir exenciones para muchos tipos diferentes de trabajadores. El proyecto de ley federal no ha aprendido ninguna lección de AB5 y no contiene estas mismas exenciones.

Prueba ABC-explicada

La prueba ABC obtuvo su nombre por los tres elementos de la prueba: A, B y C. Establece la presunción de que una persona que presta servicios para un empleador es un empleado, no un contratista, a menos que el empleador/organización pueda pasar los tres factores de la prueba, según afirma el Instituto de Política Económica.

(A) El trabajo se realiza sin la dirección y el control del empleador.

(B) El trabajo se realiza fuera del curso habitual de los negocios del empleador.

(C) El trabajo es realizado por alguien que tiene su propio negocio independiente o comercio haciendo ese tipo de trabajo.

Lo que está en juego para los autónomos es la Parte B de esta prueba porque esencialmente dice que un autónomo o un contratista independiente no puede realizar el mismo trabajo que la empresa o el cliente. Por ejemplo, un planificador de eventos independiente está en el negocio de la planificación de eventos.

Según la parte B de esta prueba, a estos planificadores de eventos no se les permitiría trabajar por cuenta propia para una empresa que produce eventos; se les exigiría que fueran empleados, algo en lo que la mayoría de los contratistas independientes tienen poco interés. Además, muchos empleadores no quieren que sean empleados tampoco, ya que es más costoso convertir a estos trabajadores en empleados.

Laura Gariepy, la creadora de Before You Go Freelance y propietaria de Everyday at the Lake, LLC, ha estado siguiendo este problema desde el principio.

Ella dice: «Me convertí en una trabajadora independiente para poder ganarme la vida independientemente del horario y la ubicación. Ser independiente me permite trabajar en mi vida, en lugar de vivir en mi trabajo. Si se aprueba, la Ley PRO podría destruir el negocio y la vida que Yo, y millones de otros trabajadores independientes, hemos trabajado muy duro para construir intencionalmente».

El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara, pero se espera que enfrente una batalla más dura en el Senado y no se espera que se apruebe en su forma actual. Aún no se ha fijado una fecha para la votación del Senado sobre la Ley PRO. Sin embargo, el presidente Biden ha expresado que quiere que el ABC pruebe la ley, lo que hace que el futuro de la contratación independiente y el trabajo independiente no esté claro.

Gariepy dice: «Si bien no creo que se apruebe en el Senado tal como está, no voy a bajar la guardia. La composición del Senado podría cambiar, lo que podría aumentar las posibilidades de que se apruebe la legislación».

Las consecuencias de esta legislación para los autónomos también podrían significar una pérdida de relaciones comerciales y obligaría a muchas empresas con sede en los EE. UU. a contratar contratistas con sede en el extranjero.

Desafortunadamente, el impacto de la ley en California ocurrió antes de que se implementaran las exenciones, lo que provocó que muchos trabajadores independientes perdieran el trabajo ya que las empresas dejaron de contratar a trabajadores independientes con sede en California.

Próximos pasos

Si bien el sitio web de la AFL-CIO establece que los arreglos de trabajo independiente no se verán afectados por la Ley PRO o la inclusión de la prueba ABC en ella, muchos trabajadores independientes tienen preocupaciones sobre la posible aprobación del proyecto de ley.

Si la ley AB5 en California es un ejemplo, debería haber una preocupación. El grupo Fight for Freelancers es un grupo no partidista de contratistas independientes y otros que se oponen al uso de la Prueba ABC en la ley federal.

Informan en su sitio web que el 88 por ciento de los trabajadores independientes, incluidos fotógrafos, músicos, profesores en línea, consultores y otros, se oponen a la prueba ABC y a cualquier legislación que impida su capacidad para trabajar.

El Sindicato de Trabajadores Independientes presenta una visión equilibrada en su sitio web, afirmando que creen que no afectará a los trabajadores independientes.

Además, creen que cualquier ley de este tipo tendría que someterse a debate y revisión, dando tiempo a los defensores de los trabajadores independientes para abogar por los cambios necesarios para garantizar que los trabajadores independientes no se vean afectados.

Su sitio web dice: «Freelancers Union ya ha discutido nuestras preocupaciones con cualquier ley que impida la capacidad de los trabajadores independientes para trabajar con el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, y se comprometería con él y otros líderes políticos para garantizar que los cambios en la ley de empleo o impuestos no utilicen una ONU -prueba ABC modificada».

Los trabajadores autónomos o contratistas independientes que deseen continuar trabajando de esta manera deben monitorear el progreso de la Ley PRO y las disposiciones relacionadas con la Prueba ABC. Para que se escuche su opinión, puede comunicarse con sus senadores sobre la Ley PRO.