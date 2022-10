Niños con discapacidades enfrentan suspensiones escolares extraoficiales

La llamada telefónica de la escuela de su hijo fue alarmante. El subdirector le dijo que viniera a la escuela inmediatamente.

Pero cuando Lisa Manwell llegó a Pioneer Middle School en Plymouth, Michigan, su hijo no estaba enfermo ni herido. Estaba sentado tranquilamente en la oficina del director.

John, que tiene TDAH y encuentra relajante estar inquieto durante la clase, había sido sacado del salón de clases después de que se negó a dejar de usar un par de tijeras de seguridad para cortarse las cutículas.

Cuando preguntó por qué no podía quedarse el resto del día, Manwell dijo que la escuela le dijo que llamarían a los servicios de protección infantil si no lo llevaba a casa.

La llamada fue solo una de una docena que recibió Manwell el otoño pasado diciéndole que John no podía permanecer en la escuela debido a comportamientos que, según ella, se derivaban de su discapacidad, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Muchas escuelas han prometido reducir las suspensiones, ya que los niños no pueden aprender tan bien cuando no están en clase. Pero ninguna de estas recolecciones se registró como suspensión, a pesar del tiempo de clase perdido.

La práctica se conoce como remoción informal, definida por el Departamento de Educación de EE. UU. como una acción tomada por el personal de la escuela en respuesta al comportamiento de un niño que excluye al niño durante parte o todo el día escolar, o incluso indefinidamente.

EDUCACIÓN

Biden marca 100 días desde el fallo de Dobbs mientras los demócratas miran las elecciones intermedias

El plan tiene como objetivo ayudar a más adultos de Kentucky a asistir a la universidad

2 víctimas más encontradas después del tiroteo en el baile de bienvenida de Oklahoma

El tirador de la escuela de Florida contempló la masacre durante años

El uso excesivo de remociones informales equivale a una forma de disciplina fuera de los libros, una negación de facto de la educación que evade la rendición de cuentas, dicen defensores y expertos legales. Tiene implicaciones especiales para los niños con discapacidades: sacar a estos estudiantes de manera informal elude la ley federal que los protege de ser disciplinados o excluidos de clase por comportamientos relacionados con su discapacidad.

Desde que comenzó la pandemia, los padres de niños con discapacidades dicen que la práctica va en aumento, negando a sus hijos su derecho legal a la educación.

“Este es un problema recurrente que vemos en la aplicación de la ley en todo el país durante años”, dijo Catherine E. Lhamon, subsecretaria de la Oficina de Derechos Civiles del departamento. “Y eso significa que la práctica se ha afianzado de una manera que es peligrosa para los estudiantes y debe abordarse”.

En julio, el departamento emitió una guía sobre prácticas discriminatorias en disciplina para estudiantes con discapacidades. Lhamon dijo que la guía incluía retiros informales debido a la frecuencia con la que aparecían en las investigaciones de la oficina sobre quejas contra los distritos escolares.

Los retiros informales pueden ocurrir a través de recogidas frecuentes de los padres, días escolares más cortos u horas pasadas en salas de «tiempo fuera».

The Associated Press y The Hechinger Report entrevistaron a 20 familias en 10 estados que describieron haber sido llamados repetidamente ya todas horas del día escolar para recoger a sus hijos. En algunos casos, llamaron a los padres menos de una hora después de la jornada escolar. Otros dijeron que tenían que dejar el trabajo para tener a su hijo con tanta frecuencia que perdían sus trabajos. Muchos sintieron que no tenían más remedio que cambiar de escuela, o incluso de distrito.

Debido a que las eliminaciones no se registran, no hay forma de cuantificar la frecuencia con la que ocurren. Pero la Red Nacional de Derechos de las Personas con Discapacidad dice que ha visto un aumento durante la pandemia.

La escasez de maestros significa que hay menos personal disponible para hacer evaluaciones y brindar servicios a estudiantes con discapacidades, lo que crea «un incentivo o un impulso mayor para sacar a los niños con necesidades conductuales», dijo Dan Stewart, abogado gerente de educación y empleo.

Los estudiantes de color con una discapacidad parecen verse afectados de manera desproporcionada según informes anecdóticos a la red de defensores de los derechos de las personas con discapacidad en todo el país.

“Es omnipresente”, dijo Ginny Fogg, abogada de Disability Rights North Carolina, “y la razón es que la mayoría de los padres no conocen sus derechos y la consecuencia para el sistema escolar no es suficiente para que no lo hagan. ”

“El remedio no es, ‘Simplemente no puedes ir a la escuela’”, agregó. “La ley se promulgó hace 50 años para evitar este mismo resultado: que a los estudiantes con discapacidades no se les permita ir a la escuela y participar en la educación”.

Manwell dijo que las llamadas de la escuela de su hijo eran implacables.

“Estarían llamando a mi teléfono personal, al teléfono de mi trabajo. Llamaban a mi esposo, que trabaja de noche”, dijo Manwell, planificador de recursos de Ford Motor Co. “Era imposible. No pude funcionar. Nunca supe cuándo iban a llamar o qué iba a pasar”.

Un funcionario del distrito de Escuelas de la Comunidad de Plymouth-Canton en Michigan, donde John asiste a la escuela, dijo que no podía comentar sobre problemas específicos de los estudiantes, citando la ley federal de privacidad de los estudiantes.

La ley federal protege a los estudiantes con discapacidades de ser disciplinados repetidamente o expulsados ​​de la escuela por comportamientos relacionados con su discapacidad. Si son suspendidos por más de 10 días, las familias tienen derecho a una reunión con la escuela para determinar si los comportamientos son el resultado de la discapacidad del niño. Si lo son, entonces la escuela debe ofrecer ajustes en lugar de suspensión. Por ejemplo, si la discapacidad de un niño le dificulta concentrarse en un salón de clases ruidoso con docenas de otros niños, el padre tiene derecho a solicitar un salón de clases más tranquilo o uno con menos niños.

La guía de julio del Departamento de Educación dejó en claro que los niños que son retirados informalmente tienen los mismos derechos, como las revisiones de si el comportamiento del estudiante fue el resultado de su discapacidad, como aquellos que habían sido suspendidos oficialmente.

Tricia Ellinger dice que habría solicitado una audiencia para asegurarse de que su hija de 10 años estuviera recibiendo los servicios y el apoyo adecuados, si hubiera sabido que sus frecuentes retiros del salón de clases equivalían a suspensiones.

Un día, la primavera pasada, recibió tres llamadas telefónicas en rápida sucesión, diciéndole que inmediatamente recogiera a Cassie de la Escuela Primaria Kenneth J. Carberry en Emmett, Idaho. Cuando llegó, su hija estaba sentada en silencio en la sala de recursos de la escuela comiendo un bocadillo. Ella dice que un miembro del personal de la escuela le dijo que Cassie se negaba a hacer su trabajo y necesitaba irse a casa.

“Cuando la subí al auto, le pregunté: ‘Cass, ¿qué pasó? ¿Rompiste tu cuaderno? ¿Tiraste tu lápiz?’”, recordó Ellinger. “Ella dijo: ‘No, simplemente fue difícil. Las matemáticas son difíciles’”.

La llamada fue una de las 20 que Ellinger dice que recibió el año pasado de la escuela, que está diseñada específicamente para educar a estudiantes con discapacidades. Ella dice que a su hija también la sacaron de clase repetidamente y la mantuvieron sola en una habitación. Ninguna de las eliminaciones se registró como suspensiones.

El superintendente del distrito escolar de Emmett, Craig Woods, dijo que no podía comentar, citando la ley federal de privacidad de los estudiantes.

Las familias a menudo no saben qué motivos tienen para presentar una denuncia, dijo Lhamon. A veces no saben que su hijo no debería haber sido suspendido en primer lugar.

“Eso es tan preocupante cuando las escuelas excluyen a los estudiantes por razones que son ilegales”, dijo. “Queremos que nuestros niños estén en clase, aprendiendo con otros estudiantes, plenamente participantes y respetados como aprendices. No queremos que nuestras comunidades escolares envíen un mensaje de que hay una categoría de niños que no pueden estar allí”.

Manwell dijo que la mayoría de las llamadas que recibió el año pasado de la escuela de su hijo fueron el resultado de la intimidación. El cuarto día de clases, empujaron a John al vestuario y ella recibió una llamada para que lo recogiera. En otra ocasión, fue al baño y otro estudiante lo amenazó con golpearlo.

Debido a su discapacidad, se suponía que John debía tener acceso a una habitación tranquila para que pudiera recuperarse de incidentes difíciles. Pero a menudo, dijo, o no había una habitación o cuando él no quería volver a clase, ella recibía una llamada para que lo recogiera.

“Era solo el estrés de nunca saber a qué estaba enviando a mi hijo cada día. Estuve preocupado todo el tiempo que estuvo fuera”, dijo Manwell. “Pude ver el daño”.

“Se estaba retirando. Empezó a hablar de lastimarse a sí mismo”, dijo, con la voz entrecortada.

En enero, tomó la difícil decisión de cambiar a John a instrucción domiciliaria, enviándolo a un centro de tutoría todos los días durante un par de horas y reorganizando su horario de trabajo. Hizo su vida más predecible, dijo, y John comenzó a actuar como antes.

Ella dijo que le gustaría enviarlo de regreso a la escuela, pero no confía en lo que sucederá.

“Quieres proteger a tus hijos, ¿verdad?” ella dijo. “Simplemente no puedo enviarlo a una escuela donde no estará seguro”.