Niño de casi 2 años se mata por descuido de los representantes

Una pareja de Missouri fue acusada de poner en peligro a un niño después de que un niño de 21 meses de St. Louis encontrara un arma que había dejado en un mueble de televisión y se disparara fatalmente en la cabeza.

El St. Louis Post-Dispatch informa que los fiscales dicen que la madre del niño, Alea Little, de 24 años, y su novio, Donnell Straughter, de 30, estaban acostados en la cama cuando Khori Patterson salió de la cama el 31 de agosto y salió de la habitación. Según documentos judiciales, Little dijo a los investigadores que unos minutos después escuchó un disparo y encontró a Khori desplomada sobre un charco de sangre.

Little le dijo a la policía que sabía que el arma estaba donde Khori podía alcanzarla y ni ella ni Straughter la movieron.

Después de que encontraron a Khori, Straughter le dijo a Little que no quería que la policía supiera que tenía un arma o que el niño la usó para dispararse. Luego, Straughter huyó y dejó a Little en casa con Khori.

El niño murió cuando la policía lo llevó al hospital mientras estaba retenido por su abuelo.

“Seguí diciéndole que respirara, y él tomaría un respiro”, dijo el abuelo del niño, Lee Little, al Post-Dispatch. “Le dije: ‘Khori, si me escuchas, abrázame’. Me rodeó con el brazo y respiró hondo, y nunca volvió a respirar”.