Niño de 9 años tirotea a un miembro de su familia

Un niño de 9 años fue arrestado en el norte de Utah por dispararle fatalmente a un miembro de su familia en la cabeza, dijo la policía el martes.

Agentes del Departamento de Policía de Tooele City, ubicado a 56 kilómetros (35 millas) al suroeste de Salt Lake City, fueron enviados a la casa de la familia el viernes por la noche después de recibir informes de que un hombre estaba inconsciente y sangraba por la cabeza.

Rápidamente determinaron que el hombre de 32 años había sufrido una herida de bala en la cabeza y se encontraba en estado crítico, dijo el cabo. Dijo Colbey Bentley. Los socorristas transportaron al hombre a un hospital cerca de Salt Lake City, donde murió a causa de sus heridas.

Una investigación en curso ha llevado al arresto del familiar de 9 años de la víctima. La policía no ha revelado qué tipo de conexión familiar compartían los dos. El niño aún no ha sido acusado y la policía no ha identificado a ninguno de los individuos por su nombre.

Bentley se negó a compartir más detalles el martes sobre las circunstancias que rodearon el tiroteo, incluido si estaba siendo investigado como un homicidio.