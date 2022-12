Niño de 10 mata a su madre

Porque se negó a comprarle un casco de realidad virtual de Amazon, un niño de 10 años mató de un tiro a su madre. El caso, según informó la policía local el lunes 5 de diciembre, sucedió en la ciudad de Milwaukee cerca de las 7:00 a.m. del 21 de noviembre, en la cuadra 7400 de la calle North 87. El niño, quien será juzgado como adulto, inicialmente le dijo a la policía que su madre lo despertó a las 6 a.m. y le dijo que buscara la pistola Glock 43 semiautomática que estaba en una caja de seguridad en su habitación. Agarró el arma y se dirigió al sótano donde ella estaba lavando la ropa. Dijo que el arma se disparó accidentalmente mientras giraba el arma en su dedo. Más tarde, el niño admitió que le disparó intencionalmente a su madre, de 44 años, según el Milwaukee Journal Sentinel. El niño fue acusado de homicidio en primer grado y está recluido en un centro de detención de menores. Su nombre aún no ha sido revelado debido a su edad.