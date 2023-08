Niño asesina a mujer por confrontarlo

Un estudiante de secundaria fue acusado de asesinato y otros cargos por dispararle a una mujer que supuestamente lo confrontó a él y a otros adolescentes que viajaban en su vehículo, que había sido robado días antes.

El niño, que recientemente cumplió 13 años, fue registrado en el Centro de Detención Juvenil del Condado de Bernalillo el miércoles.

Los fiscales dijeron que buscarían mantenerlo bajo custodia en espera de juicio y que las autoridades estaban tratando de determinar cómo el estudiante de octavo grado consiguió el arma. The Associated Press generalmente no identifica a los sospechosos de delitos juveniles.

El fiscal de distrito Sam Bregman dijo que la mujer fue asesinada porque les preguntó a los adolescentes qué estaban haciendo en su auto robado.

“Apuesto a que vamos a tratar de mantener a este adolescente bajo custodia”, dijo Bregman en un comunicado.

Un defensor público planeaba hablar con el adolescente después de enterarse de que se había entregado. El niño también fue acusado de alterar pruebas y posesión ilegal de un arma de fuego.

El tiroteo ocurrió el lunes por la noche en una gasolinera en el lado oeste de la ciudad. Los testigos le dijeron a la policía que la víctima, identificada como Sydney Wilson, de 23 años, había estado tratando de localizar su vehículo robado con el GPS de su teléfono.

La policía dijo que varios adolescentes estaban en el automóvil y le dijeron a la policía que robaron varias botellas de alcohol de una tienda.

Según una denuncia penal, el conductor del automóvil robado golpeó a otro vehículo y luego se estrelló contra una acera mientras intentaba huir. Los adolescentes estaban comenzando a alejarse cuando Wilson se acercó y les preguntó por qué estaban en su auto. La denuncia establece que el niño de 13 años, que había estado en el asiento del pasajero trasero, sacó un arma y disparó, golpeando a Wilson al menos una vez.

La policía encontró dos casquillos de bala en el lugar y detuvo a tres adolescentes, incluido uno que fue llevado a un hospital debido a la intoxicación.