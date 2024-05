Nikki Haley, exrival de Trump en primarias republicanas, anuncia que lo votará en noviembre

Nikki Haley, excandidata a la nominación del Partido Republicano para la Casa Blanca y que objeto de críticas por parte de Donald Trump, anunció el miércoles que votará por el expresidente estadounidense en las elecciones presidenciales de noviembre.

«Pongo mis prioridades en un presidente que apoye a nuestros aliados y que exija cuentas a nuestros enemigos, que asegure la frontera -no más excusas-, un presidente que apoye el capitalismo y la libertad», dijo en una reunión de líderes conservadores.

«Trump no ha sido perfecto en estos temas. Lo dejé en claro muchas veces. Pero (el demócrata Joe) Biden ha sido una catástrofe, por eso votaré por Trump», subrayó.

Haley, exembajadora estadounidense ante la ONU, ha sido apodada por el exmandatario (2017-2021) como «birdbrain», un mote que literalmente se traduce como «cerebro de pájaro».

La exgobernadora de Carolina del Sur, de 52 años, es popular entre los votantes republicanos moderados e independientes.

«Trump sería inteligente si se acercara a los millones de personas que votaron por mí y siguen apoyándome y no diera solo por hecho que van a estar con él. Y espero de verdad que lo haga», dijo.

Este anuncio bien podría rebarajar las cartas entre los candidatos a la vicepresidencia en la campaña republicana, pese a que Trump recientemente dijo que no consideraba a Haley para ese cargo.