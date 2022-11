Nadadora de California describe haber visto un tiburón atacarla

Lyn Jutronich estaba descansando en el agua durante su nado matutino en el océano cuando algo la empujó con fuerza fuera del agua.

Jutronich, de 50 años, dijo que inmediatamente supo que era un tiburón. Dio sus primeras entrevistas durante el fin de semana desde su cama de hospital donde se recupera después de que un tiburón le mordiera la pierna el viernes frente a la costa del Pacífico de Del Mar, al norte de San Diego.

“Sentí un golpe enorme, como un golpe realmente fuerte, no sé cómo decirlo de otro modo, como justo entre mis piernas y me empujó, me dolió y me empujó hacia arriba y fuera del agua”, describió Jutronich. a KGTV, afiliada de noticias de ABC.

“Lo vi agarrarse a mi pierna, así que no sé si lo vi morderme la pierna o si lo vi después de que me mordió la pierna, pero definitivamente vi la boca”, recordó.

Aún sujeto a su pierna derecha, Jutronich dijo que luego la sacudió una vez «como un perro».

Entonces la dejó ir.

Un amigo que nadaba con ella vio cómo la arrojaban al agua y luego vio la aleta del tiburón. Él la ayudó a regresar a la orilla donde los salvavidas y los equipos de emergencia la trataron y luego la llevaron de urgencia a un hospital

Está siendo tratada por heridas punzantes y laceraciones en la parte superior del muslo derecho.

Se cree que el tiburón era un tiburón blanco juvenil, pero las autoridades esperan que los científicos lo confirmen. Los tiburones blancos juveniles a menudo nadan en las aguas de la costa de Del Mar.

Jutronich dijo a los periodistas que todavía está procesando lo sucedido.