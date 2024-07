Muro fronterizo de Texas tardará alrededor de 30 años en construirse

Tres años después de que el gobernador Greg Abbott anunció que Texas tomaría la medida extraordinaria de construir un muro financiado por el estado a lo largo de la frontera con México, tiene 34 millas de bolardos de acero para demostrarlo.

Esa infraestructura —que hasta ahora ha costado unos 25 millones de dólares por milla— todavía no es un muro continuo. Se ha construido en pedazos repartidos por al menos seis condados de la frontera sur de 1.254 millas de Texas. El progreso se ha visto obstaculizado por las dificultades del estado para asegurar el acceso a la tierra, uno de los innumerables desafíos que indican que Abbott tiene por delante un largo y enormemente costoso camino.

Sin embargo, los contratistas estatales ya han construido más kilómetros de muro que los que la administración del expresidente Donald Trump logró construir en Texas, y el proyecto de Abbott avanza a un ritmo acelerado. Los funcionarios estatales esperan erigir un total de 160 kilómetros para fines de 2026, a un ritmo de aproximadamente medio kilómetro por semana. El gobernador comparte con frecuencia videos de la construcción del muro en las redes sociales y ha atribuido al proyecto el mérito de ayudar a combatir los flujos migratorios. Sin embargo, hasta la fecha, las barreras de acero cubren solo el 4% de los más de 1.280 kilómetros identificados por los funcionarios estatales como «que necesitan algún tipo de barrera». Y al ritmo actual (suponiendo que los funcionarios convenzan de alguna manera a todos los propietarios privados a lo largo del camino para que entreguen sus propiedades al estado), la construcción tardaría alrededor de 30 años y costaría más de 20 mil millones de dólares en terminarse.

Bajo la dirección de Abbott, los legisladores estatales han aprobado más de 3.000 millones de dólares para el muro desde 2021 , lo que lo convierte en uno de los ítems más importantes de la ofensiva fronteriza de 11.000 millones de dólares del gobernador republicano conocida como Operación Estrella Solitaria. El resto del dinero se está utilizando para ítems como inundar la frontera con policías estatales y soldados de la Guardia Nacional y transportar migrantes a ciudades controladas por los demócratas fuera de Texas, todo lo cual, según Abbott y otros republicanos, es necesario para frenar la cifra histórica de migrantes que intentan ingresar al país.

Los demócratas y los defensores de la inmigración han calificado el proyecto del muro como una quimera financiada por los contribuyentes que no hará nada para abordar las causas profundas que impulsan la crisis migratoria. Y dicen que el gobernador, al revivir lo que alguna vez fue un sello distintivo de la agenda de Trump, está utilizando dinero público para aumentar su popularidad política.

Incluso algunos republicanos partidarios de la inmigración están mostrando inquietud por los crecientes costos del muro.

«A mí también me preocupa que estemos gastando mucho dinero para dar la apariencia de que estamos haciendo algo en lugar de abordar el problema para resolverlo realmente, y hasta que no lo hagamos, no espero que suceda gran cosa», dijo el senador estatal Bob Hall, republicano de Edgewood, el otoño pasado antes de votar en el comité para gastar otros 1.500 millones de dólares en fondos para el muro.

Adquisición de tierras

El ritmo de construcción ha dependido en gran medida del éxito del estado en asegurar los derechos para construir el muro a través de tierras fronterizas de propiedad privada. Al principio, el proyecto dio pocas señales de vida, ya que los contratistas estatales luchaban por obtener las servidumbres necesarias. Pero las cosas mejoraron el año pasado cuando el estado comenzó a trabajar en más acuerdos que abarcaban áreas más grandes. Hasta mediados de junio, los funcionarios habían asegurado 79 servidumbres que cubrían aproximadamente 59 millas de la frontera, según Mike Novak, director ejecutivo de la Comisión de Instalaciones de Texas, que supervisa el esfuerzo.

En una reunión de la comisión de instalaciones el mes pasado, Novak dijo que los funcionarios estatales estaban en varias etapas de negociación con los propietarios de tierras sobre otras 113 millas.

“Sabíamos desde el principio que este iba a ser el punto de estrangulamiento, uno de los aspectos más difíciles de este programa”, dijo Novak sobre la adquisición de tierras. “Y resultó ser así, pero nos mantuvimos firmes”.

Las autoridades habían construido 33,5 millas de muro hasta el 14 de junio, dijo un portavoz de la comisión de instalaciones.

La capacidad del estado para garantizar los derechos sobre la tierra también ha determinado la ubicación del muro, aunque los funcionarios dicen que se han centrado en las zonas señaladas por el Departamento de Seguridad Pública como la “máxima prioridad”. Los funcionarios de TFC se han negado a compartir exactamente dónde se está construyendo el muro, citando preocupaciones de seguridad, aunque Novak dijo recientemente que la construcción estaba en marcha en segmentos del muro en los condados de Cameron, Maverick, Starr, Val Verde, Webb y Zapata.

Aunque la frontera entre Texas y México se extiende por más de 1.200 millas, la directora de presupuesto de Abbott, Sarah Hicks, dijo a un panel del Senado en 2022 que el DPS había identificado 805 millas «como vulnerables, o (que) necesitan algún tipo de barrera». Otras 180 millas están cubiertas por barreras naturales, principalmente en la región de Big Bend en el oeste de Texas, mientras que las barreras existentes ya cubren otras 140 millas, según los funcionarios estatales .

Novak ha dicho que se espera que el ritmo de construcción de aproximadamente media milla de muro por semana continúe durante el «futuro previsible». A ese ritmo, se construirían alrededor de 100 millas cada cuatro años, y las 805 millas completas se cubrirían en algún momento después de 2050, cuando Abbott tenga más de 90 años.

Según los funcionarios de la TFC, la construcción del muro en sus inicios ha costado aproximadamente entre 25 y 30 millones de dólares por milla. Eso equivaldría a entre 20 y 24 mil millones de dólares para toda la extensión de 805 millas, o aproximadamente tres veces el costo de pagar la matrícula de todos los estudiantes de las universidades públicas de Texas el año pasado. La estimación no tiene en cuenta el costo de mantenimiento del muro una vez construido, que según las estimaciones de la TFC costará alrededor de 500.000 dólares por milla cada año.

El senador estatal de Lubbock, Charles Perry, quien el año pasado promovió la nueva ley de inmigración de Texas que permite a la policía estatal arrestar a personas por cruzar ilegalmente la frontera con México, es otro republicano que ha expresado su preocupación por el costo del muro.

“Estoy a favor de la seguridad fronteriza. No estoy en contra de un muro. Pero para mí, al menos por lo que puedo decir, es un círculo perpetuo. Estamos en la rueda del hámster”, dijo Perry el otoño pasado mientras se preparaba para votar el proyecto de ley de financiación del muro de 1.500 millones de dólares . “(En algún momento) la respuesta no tiene que ser más dinero para infraestructura. En algún momento este estado debe trazar un límite”.

Sin embargo, ningún republicano de Texas ha votado en contra de la financiación del muro fronterizo. Los legisladores aprobaron casi 2.500 millones de dólares para esa iniciativa en el actual presupuesto bienal del estado, más de lo que se asignó en fondos estatales a todas las agencias estatales, salvo a un puñado, y más del doble de lo que Texas gasta en sus sistemas de tribunales y justicia juvenil.

La representante estatal Christina Morales, demócrata de Houston, dijo que no cree que el liderazgo republicano de Texas «entienda realmente por qué la gente cruza la frontera en primer lugar».

“Gastar miles de millones de dólares en un muro realmente no aborda las causas fundamentales de la migración que está ocurriendo”, dijo Morales, quien es vicepresidente del bloque legislativo mexicano-estadounidense de la Cámara de Representantes. “En lo que deberíamos invertir es en nuestra educación, nuestra atención médica, soluciones reales para los problemas que están ocurriendo ahora mismo en Texas”.

Desde 2021, los funcionarios federales han registrado un promedio de alrededor de 2 millones de cruces fronterizos ilegales al año, un récord que Abbott ha atribuido al presidente Joe Biden por revertir algunas de las políticas fronterizas de Trump. El gobernador ha promocionado la construcción del muro como una forma de que Texas «aborde la crisis fronteriza mientras el presidente Biden se ha quedado de brazos cruzados». Biden y otros demócratas han culpado a los republicanos por rechazar un amplio acuerdo fronterizo bipartidista a principios de este año.

El alcance de la construcción del muro en Texas —y los esfuerzos más amplios de Abbott en materia de seguridad fronteriza— no tienen precedentes, ya que el gobierno federal es generalmente responsable de la aplicación de las leyes migratorias y de los costos asociados a ella.

Incluso con el ritmo mejorado del estado para obtener servidumbres, Novak ha dicho que el acceso a la tierra sigue siendo el mayor desafío para el proyecto, y «probablemente seguirá siendo así durante la mayor parte del programa». La administración Trump se encontró con el mismo problema después de que el expresidente dijera famosamente que construiría el muro y haría que México lo pagara. Incluso utilizando el poder del gobierno federal para confiscar algunas tierras fronterizas, la administración de Trump construyó solo 21 millas de nuevo muro a lo largo de la frontera entre Texas y México.

Se requieren negociaciones minuciosas para construir el muro de Texas porque los legisladores prohibieron el uso del dominio eminente para obtener acceso a la tierra.

El año pasado, el senador estatal Brandon Creighton, republicano por Conroe, presentó una ley para cambiar esa situación, argumentando que los funcionarios de la TFC sólo podrían construir un muro completo si se les autorizaba a utilizar poderes de dominio eminente. La propuesta no logró ser aprobada por el Senado, aunque Creighton dijo que planea presentarla nuevamente para la sesión que comienza en enero próximo.

“Por supuesto, podemos seguir negociando con los ganaderos, pero es un proceso muy lento”, dijo Creighton. “Y es un proceso incompleto, porque siempre habrá reticentes por diferentes motivos”.

Creighton, uno de los miembros más conservadores de la cámara alta, dijo que todavía apoya el uso de fondos estatales para construir un muro fronterizo, incluso cuando algunos de sus colegas republicanos han planteado objeciones.

“Digo no al despilfarro, a la ineficiencia, al posible fraude y al gasto irrazonable, como cualquier otro miembro”, dijo Creighton. “Pero… hay momentos, con todo ese conservadurismo fiscal, en que tenemos que usar el dinero que ahorramos de manera eficiente para proteger a los tejanos y a Texas”.

“Una tarea difícil y compleja”

La mayoría de los defensores del muro fronterizo reconocen que las barreras por sí solas no disuadirán a las personas de intentar entrar al país ilegalmente, pero afirman que un muro funcionaría si se combina con más agentes de seguridad y tecnología, argumentando que ralentizaría los intentos de cruzar para dar a los agentes fronterizos más tiempo para detenerlos y alentar a los migrantes a buscar asilo a través de los puertos de entrada.

Pero las bandas de contrabandistas han utilizado herramientas eléctricas comunes para cortar partes del muro de Trump y escalarlo utilizando escaleras desechables . Algunos expertos en inmigración dicen que los muros fronterizos no resuelven los factores subyacentes que impulsan a las personas a migrar, como la pobreza, la violencia y la agitación política en América Central, Haití y Venezuela, que están obligando a millones de personas a huir y agotando los recursos estadounidenses en la frontera .

“Los muros no logran los objetivos para los que se dice que fueron erigidos; tienen efectos limitados a la hora de frenar las insurgencias y no bloquean los flujos (migratorios) no deseados, sino que más bien conducen a un desvío de los migrantes hacia otros caminos”, escribió Élisabeth Vallet, del no partidista Migration Policy Institute, en un informe de 2022 .

Ese tipo de objeciones no han hecho nada para disuadir a Abbott y a los legisladores republicanos, que cuentan con un enorme superávit presupuestario y con encuestas que muestran que la mayoría de los votantes de Texas apoyan la iniciativa del estado para construir el muro y el gasto fronterizo en general . Más del 90% de los votantes republicanos apoyan el muro, y el 74% expresa un apoyo «firme», según una encuesta realizada en abril por el Texas Politics Project .

A medida que la construcción avanza a pasos agigantados, Novak ha mostrado confianza en el estado del muro, destacando el progreso reciente después de un comienzo lento inicial, en el que los funcionarios construyeron menos de 2 millas en los 12 meses posteriores a que Abbott anunciara el esfuerzo.

No es solo el acceso a la tierra lo que complica la construcción del muro, dijo Novak en la reunión de TFC de junio, donde marcó una lista de otros factores: las condiciones cambiantes del suelo que requieren «soluciones de ingeniería complicadas»; evitar los sistemas de irrigación cuando se construye en tierras agrícolas; el clima; y la «sensibilidad» al ganado, el petróleo y el gas y las operaciones de caza.

“Es una tarea difícil y compleja, en el mejor de los casos”, dijo Novak. “Pero dicho esto, estamos avanzando. Las últimas estadísticas reflejan lo que me gusta llamar un progreso constante”.