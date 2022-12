Mujeres abusadas sexualmente por enfermera de UCI demandan a hospital de Colorado

Dos mujeres que dicen que una enfermera las agredió sexualmente mientras estaban inconscientes en cuidados intensivos presentaron una demanda el martes contra el hospital de Colorado donde estaban siendo tratadas, alegando que la gerencia del hospital no hizo lo suficiente para prevenir el abuso.

La demanda, que se propone como una demanda colectiva, alega que St. Mary’s Hospital en Grand Junction y SCL Health e Intermountain Healthcare, las compañías que administraban el hospital, sabían o deberían haber sabido sobre las acciones del enfermero, Christopher Lambros, quien ha sido arrestado y acusado de agresión sexual. La policía dice que Lambros se grababa a sí mismo abusando sexualmente de pacientes mientras estaban inconscientes o incapacitadas.

Según su declaración jurada de arresto, en un día de junio, cuando Lambros hizo cinco videos de sí mismo abusando de un paciente, susurró a la cámara diciendo «nunca se deshaga de estos videos» y «debe guardarlos para siempre… esta es tu colección de Dexter.

La demanda afirma que se refería al programa de televisión «Dexter», en el que el personaje principal es un asesino en serie, y dice que el comentario muestra que mantuvo una colección de fotos o videos de sus víctimas.

Según documentos judiciales, los fiscales identificaron a tres personas que creen que fueron agredidas por Lambros y creen que una cuarta persona que aún no ha sido identificada fue agredida en 2016. Lambros comenzó a trabajar en St. Mary’s en 2012, según la demanda.

El abogado de Lambros, Scott Burrill, no devolvió una llamada o un correo electrónico en busca de comentarios.

En un comunicado, St. Mary’s dijo que está cooperando plenamente en la investigación de Lambros, pero se negó a comentar sobre la demanda.

“No podemos ofrecer más detalles sobre este asunto por respeto a la privacidad del paciente”, dijo.

Siddhartha Rathod, uno de los abogados de las mujeres que presentaron la demanda, dijo que son las mismas mujeres de las que se acusa a Lambros de agredir. Dijo que la tercera víctima que ha sido identificada ha muerto desde entonces.

Como parte del caso penal, los fiscales les dijeron a sus clientes que los investigadores recuperaron cuatro terabytes de datos como evidencia y aún están investigando cuántas personas fueron agredidas, dijo Rathod. Dijo que parte de la razón por la que se presenta la demanda es para alentar a otras víctimas potenciales a presentarse.

“Se trata de la seguridad pública y de que los hospitales se aseguren de que sus pacientes no solo estén seguros, sino que sean tratados con dignidad y respeto”, dijo.

En un comunicado, el fiscal de distrito Dan Rubenstein se negó a comentar sobre la evidencia y lo que puede revelar. Señaló que tanto los abogados de las mujeres como los representantes del hospital se han estado comunicando con los fiscales mientras intentan navegar por la “complicada situación” de proteger las leyes de privacidad de los pacientes y obtener la información necesaria para procesar el caso penal.

“No podemos comentar qué evidencia tenemos, y tampoco podemos especular sobre lo que podemos encontrar”, dijo.

Una de las mujeres en la demanda dijo que fue abusada sexualmente cuando era niña y que está enojada, ansiosa y deprimida después de haber sido víctima nuevamente. Dijo que no ha recibido ni siquiera una disculpa del hospital, pero aún le cobran $905 cada mes de su cuenta bancaria según un plan de pago para pagar la factura de su estadía en el hospital. También recibe correos electrónicos regulares y recordatorios de texto del débito.

“Es una bofetada en la cara”, dijo.

The Associated Press generalmente no identifica a las personas que dicen haber sido agredidas sexualmente.