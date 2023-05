Mujer testifica que ella también fue agredida sexualmente por Trump

Una mujer testificó el martes que Donald Trump abusó sexualmente de ella con lo que parecían “40 millones de manos” en un vuelo de una aerolínea a fines de la década de 1970, años antes de que la escritora E. Jean Carroll dijera que el expresidente la agredió sexualmente en un vuelo de Manhattan. grandes almacenes.

Mientras tanto, el abogado de Trump dijo que el expresidente decidió no testificar, respondiendo a la mayor pregunta pendiente sobre el caso seguido de cerca. Trump ha dado testimonio de deposición bajo juramento, y se pueden reproducir extractos para el jurado.

Jessica Leeds, de 81 años, de Asheville, Carolina del Norte, dijo al jurado en un juicio civil derivado de la demanda de Carroll que Trump le agarró el pecho y le pasó la mano por la falda mientras estaban sentados uno al lado del otro en primera clase en un avión con destino a la ciudad de Nueva York. . Después de unos segundos, dijo, se liberó de Trump, le dijo: «No necesito esto» y se dirigió a la parte trasera del avión.

“No hubo conversación. Fue como de la nada. Fue como una pelea”, testificó Leeds. “Estaba tratando de besarme, tratando de atraerme hacia él. Estaba agarrando mis pechos. Era como si tuviera 40 trillones de manos. Fue como una pelea entre nosotros dos”.

Los abogados de Carroll llamaron a Leeds al estrado de los testigos en un intento de demostrar que Trump tiene un historial de agresiones a mujeres y que las afirmaciones de Carroll eran parte de un patrón, no un incidente único. Se espera que otra mujer testifique en el juicio que ella también fue víctima de Trump.

Trump, un republicano, ha negado repetidamente las afirmaciones de las mujeres. Sostiene que las acusaciones son intentos políticamente motivados para manchar su reputación y negarle la Casa Blanca. Ha dicho que Carroll mintió para vender libros y que ella no es su «tipo».

Trump usó un lenguaje similar al negar las acusaciones de Leeds y les dijo a sus seguidores en un mitin de 2016: “Créanme, ella no sería mi primera opción”.

Leeds primero hizo público su relato del presunto asalto al avión en las últimas semanas de la campaña de Trump en 2016, y le dijo al jurado que decidió hacerlo porque estaba «furiosa» por la afirmación de Trump en un debate de que nunca había tocado a las mujeres en contra de su voluntad. .

Carroll, excolumnista de consejos de una revista, aireó públicamente sus acusaciones contra Trump en 2019, cuando publicó unas memorias. Ella testificó durante tres días que terminaron el lunes que Trump la violó en el vestidor de Bergdorf Goodman, una tienda departamental de lujo.

Lisa Birnbach, amiga de Carroll desde hace mucho tiempo, testificó que una Carroll emocionada e hiperventilada la llamó por teléfono minutos después de su encuentro con Trump para informar lo ocurrido. Ella dijo que le dijo a Carroll que Carroll había sido violada y la instó a ir a la policía, pero Carroll se negó, lo que los llevó a discutir antes de que Birnbach accediera a no volver a hablar de eso.

Leeds dijo que tenía poco más de 30 años, trabajaba en ventas y estaba sentada en clase turista a bordo de un vuelo de Braniff Airways desde Dallas o Atlanta al aeropuerto LaGuardia de Nueva York, probablemente en 1979, cuando una azafata la invitó a sentarse en el único asiento de pasillo vacío en la cabina de primera clase, al lado de Trump.

Trump se presentó, dijo Leeds, pero ella no sabía quién era en ese momento. Trabajando entonces como desarrollador de bienes raíces, Trump aún no había alcanzado las alturas de su fama y aún faltaban algunos años para que abriera la Trump Tower en Manhattan.

Leeds dijo que se sentó con Trump durante varias horas y comió una buena comida de primera clase, pero que, por lo demás, su conversación fue olvidable. Luego, dijo, “de repente, Trump decidió besarme y manosearme”.

Leeds dijo que se defendió cuando Trump pareció volverse más agresivo, presionando su peso contra ella, empujando su asiento y sujetándola en él. Ningún pasajero intervino y ningún empleado de la ahora desaparecida aerolínea acudió en su rescate, dijo.

“Fue cuando comenzó a poner su mano debajo de mi falda que me dio fuerza. Me las arreglé para escabullirme de mi asiento y volver a mi asiento en el autobús. No creo que haya una palabra o un sonido hecho por ninguno de nosotros”, recordó Leeds. Ella dijo que el encuentro “pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo unos segundos”.

Después de aterrizar en Nueva York, Leeds dijo que se quedó en el avión hasta que todos los demás se fueron para evitar encontrarse con Trump nuevamente. Ella dijo que se guardó el incidente para sí misma, considerándolo como uno de los «rigores del viaje».

No lo denunció a la aerolínea, a la policía ni a su jefe porque, dijo, era una época en la que “las mujeres no se quejaban de las cosas en el lugar de trabajo”.

Unos años más tarde, Leeds dijo que vio a Trump en una gala en Manhattan con su primera esposa, Ivana, que estaba embarazada. Pero Leeds no dijo nada. En cambio, le dijo al jurado que fue Trump quien intervino. Ella recordó que él usó una palabra grosera al reconocerla como la mujer “del avión”.

The Associated Press generalmente no nombra a las personas que dicen haber sido agredidas sexualmente a menos que se presenten públicamente, como lo han hecho Carroll y Leeds.