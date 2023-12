Muere sacerdote católico en Nebraska tras ataque en iglesia

Un sacerdote católico de una pequeña comunidad de Nebraska murió el domingo después de ser atacado en la rectoría de una iglesia, dijeron las autoridades.

El reverendo Stephen Gutgsell fue agredido “durante una invasión” de la Iglesia Católica San Juan Bautista en Fort Calhoun, Nebraska, dijo la Arquidiócesis de Omaha en un comunicado del domingo.

Gutgsell fue llevado a un hospital de Omaha, donde murió a causa de sus heridas, dijeron funcionarios de la iglesia. Fort Calhoun, con una población de aproximadamente 1.000 personas, está aproximadamente a 32 kilómetros (20 millas) al norte de Omaha.

La policía recibió una llamada al 911 sobre un intento de allanamiento de morada en la iglesia poco después de las 5 am. Cuando llegaron los oficiales, encontraron a Gutgsell herido y a un presunto atacante adentro. Las autoridades detuvieron al sospechoso, dijo el sheriff del condado de Washington, Mike Robinson, en un comunicado.

«Esta es una investigación en curso y el nombre del sospechoso ni la forma de muerte no serán revelados», dijo Robinson.

En 2007, Gutgsell se declaró culpable de robo mediante engaño por malversar 127.000 dólares de una iglesia de la zona. Fue condenado a libertad condicional y se le ordenó pagar una restitución. Más tarde fue reasignado a otra iglesia. En ese momento, los líderes de la iglesia dijeron que Gutgsell aprendió la lección, admitió sus malas acciones y buscó el perdón.

A principios de este año, su hermano, el reverendo Michael Gutgsell, también se declaró culpable de cargos de robo. Se desempeñó como canciller de la archidiócesis de Omaha desde 1994 hasta 2003.

Robinson dijo a WOWT-TV que las autoridades no creían que la muerte de Stephen Gutgsell estuviera relacionada con sus antecedentes penales. Robinson no respondió el domingo a las preguntas de The Associated Press sobre el tema.

El portavoz de la Arquidiócesis de Omaha, Riley Johnson, se negó a hacer comentarios más allá de confirmar que Stephen y Michael Gutgsell eran hermanos.