Muere peatón latino

La policía investiga el accidente fatal que se registró a las 5:54 a.m. del lunes 19, en la intersección de Arlington Boulevard y Westmoreland Boulevard, en el área de Falls Church del condado de Fairfax. Las primeras investigaciones determinaron que Tomás Escudero Machado, de 76 años y de Falls Church, intentaba cruzar los carriles hacia el este de Arlington Boulevard desde el lado norte de la carretera hacia el sur. El conductor de un Honda Accord 2003 viajaba hacia el este por Arlington Boulevard. El conductor arrolló a Machado y continuó hacia el este en Arlington Boulevard, hasta chocar con múltiples letreros de calles, así como con un poste antes de detenerse. Machado falleció en el lugar. El conductor fue trasladado a un hospital con lesiones que no ponen en riesgo su vida. No hay paso de peatones en esta intersección y el alcohol no fue un factor.