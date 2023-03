Muere la exrepresentante Pat Schroeder, pionera de los derechos de las mujeres

La exrepresentante federal Pat Schroeder, pionera de los derechos de la mujer y la familia en el Congreso, falleció. Ella tenía 82 años.

La exsecretaria de prensa de Schroeder, Andrea Camp, dijo que Schroeder sufrió un derrame cerebral recientemente y murió el lunes por la noche en un hospital en Celebration, Florida, la ciudad donde había estado residiendo en los últimos años.

Schroeder se enfrentó a la poderosa élite con su ingenio y sus payasadas durante 24 años, sacudiendo aburridas instituciones gubernamentales obligándolas a reconocer que las mujeres tenían un papel en el gobierno.

Sus métodos poco ortodoxos le costaron puestos importantes en los comités, pero Schroeder dijo que no estaba dispuesta a unirse a lo que llamó «el club de los buenos viejos amigos» solo para ganar puntos políticos. Sin miedo a avergonzar a sus colegas del Congreso en público, se convirtió en un ícono del movimiento feminista.

El presidente Joe Biden rindió homenaje en un comunicado el martes, diciendo: “En un tema tras otro, Pat defendió la justicia básica, la política sensata y la igualdad humana de las mujeres. El resultado fue un registro legislativo que cambió la vida de millones de mujeres, y la vida de hombres, para bien”.

La representante Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes, dijo: “Su coraje y persistencia dejan un legado indeleble de progreso y han inspirado a innumerables mujeres en el servicio público a seguir sus pasos”.

Schroeder fue elegida para el Congreso en Colorado en 1972 y se convirtió en una de sus demócratas más influyentes al ganar la reelección fácil 11 veces desde su distrito seguro en Denver. A pesar de su antigüedad, nunca fue nombrada para encabezar un comité.

Schroeder ayudó a forjar varias mayorías demócratas antes de decidir en 1997 que era hora de irse. Su despedida en 1998 fue un libro titulado “24 años de trabajo doméstico… y el lugar sigue siendo un desastre. My Life in Politics”, que relata su frustración con la dominación masculina y la lentitud del cambio en las instituciones federales.

En 1987, Schroeder probó las aguas para la presidencia, montando una campaña de recaudación de fondos después de que su compatriota Gary Hart de Colorado se retirara de la carrera. Anunció tres meses después que no correría y dijo que sus “lágrimas significan compasión, no debilidad”. Su corazón no estaba en eso, dijo, y pensó que la recaudación de fondos era degradante.

Fue la primera mujer en el Comité de Servicios Armados de la Cámara, pero se vio obligada a compartir una silla con el representante estadounidense Ron Dellums, D-Calif., el primer afroamericano, cuando el presidente del comité, F. Edward Hebert, D-La., organizó la panel. Schroeder dijo que Hebert pensó que el comité no era lugar para una mujer o un afroamericano y que cada uno de ellos valía solo medio asiento.

Los republicanos estaban furiosos después de que Schroeder y otros presentaran una queja de ética sobre la serie de conferencias universitarias televisadas del presidente de la Cámara, Newt Gingrich, alegando que el tiempo de cable gratis que recibió equivalía a un regalo ilegal según las reglas de la Cámara. Gingrich se convirtió en el primer orador reprendido por el Congreso. Gingrich dijo más tarde que lamentaba no haber tomado más en serio a Schroeder y sus colegas.

Anteriormente, había criticado a Gingrich por sugerir que las mujeres no deberían servir en combate porque podrían contraer infecciones por estar en una zanja durante 30 días. Según su biografía oficial de la Cámara, una vez les dijo a los funcionarios del Pentágono que si fueran mujeres, siempre estarían embarazadas porque nunca dijeron «no».

Cuando un congresista le preguntó cómo podía ser madre de dos niños pequeños y miembro del Congreso al mismo tiempo, respondió: “Tengo un cerebro y un útero, y uso ambos”.

Fue Schroeder quien calificó al presidente Ronald Reagan como el presidente de Teflón por su capacidad para evitar la culpa de las principales decisiones políticas, y el nombre se quedó.

Una de las mayores victorias de Schroeder fue la firma de un proyecto de ley de licencia familiar en 1993 , que brinda protección laboral para el cuidado de un recién nacido, un niño enfermo o un padre.

“Pat Schroeder abrió el camino. Todas las mujeres en esta cámara están siguiendo sus pasos”, dijo la representante Nita Lowey, DN.Y., quien reemplazó a Schroeder como presidenta demócrata del caucus bipartidista del Congreso sobre asuntos de la mujer.

Schroeder dijo que los legisladores dedicaron demasiada atención a los contribuyentes y los intereses especiales. Cuando los republicanos de la Cámara de Representantes se reunieron en los escalones del Capitolio de EE. UU. para celebrar sus primeros 100 días en el poder en 1994, ella y varios asistentes treparon a la cúpula del edificio y colgaron una pancarta roja de 15 pies que decía «Vendido».

Como piloto, Schroeder se ganó su camino en la Facultad de Derecho de Harvard con su propio servicio de vuelo. Schroeder se convirtió en profesora en la Universidad de Princeton después de dejar el Congreso, pero dijo que la política estaba en su sangre y que seguiría trabajando para los candidatos que apoyaba.

Durante un tiempo, impartió un curso de posgrado titulado “La política de la pobreza”. También dirigió la Asociación de Editores Estadounidenses.

Schroeder continuó trabajando en política después de mudarse a Florida, yendo de puerta en puerta, hablando con grupos y asesorando a candidatos. Participó políticamente en temas y candidatos en todo el país e hizo campaña a favor de Hillary Clinton en 2016. Entre otras actividades, formó parte de la junta directiva de la Fundación Marguerite Casey.

Schroeder nació en Portland, Oregón, el 30 de julio de 1940. Se graduó de la Universidad de Minnesota antes de obtener su título de abogado en 1964. De 1964 a 1966, fue abogada de campo para la Junta Nacional de Relaciones Laborales.

Le sobrevive su esposo, James W. Schroeder, con quien se casó en 1962. También le sobreviven sus dos hijos, Scott y Jamie, y su hermano, Mike Scott, así como cuatro nietos.