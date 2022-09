Muere el patriarca político de Nueva Orleans Moon Landrieu

El exalcalde de Nueva Orleans Moon Landrieu, cuya temprana y solitaria posición contra los segregacionistas en la legislatura de Luisiana lanzó una carrera política al frente de los cambios radicales en la raza, murió el lunes, confirmó un amigo de la familia. Tenía 92 años.

Ryan Berni, un viejo amigo de la familia, confirmó que Landrieu falleció la madrugada del lunes.

“Murió en paz esta mañana rodeado de su familia”, dijo Berni a The Associated Press.

Landrieu, un demócrata blanco progresista cuyo comportamiento a veces podía ser combativo, provenía de una familia católica romana de cuello azul, sirvió en el ejército y se sentó junto a los primeros estudiantes negros en la facultad de derecho de Loyola de la ciudad antes de ganar un escaño en la legislatura estatal en 1960.

Para entonces, habían pasado seis años desde que la Corte Suprema de EE. UU. ordenó que las escuelas públicas eliminaran la segregación en todo el país, y Landrieu no podía estar de acuerdo cuando el gobernador Jimmie Davis arrasó con la legislación para mantener a los estudiantes de Nueva Orleans separados por raza. Aprobaron por amplios márgenes con Landrieu, al menos una vez, el único voto «no».

Los políticos blancos que tenían el poder en Luisiana dijeron que había cavado su tumba política, pero se mantuvo en su escaño en la Cámara en 1963 y luego ganó un escaño en el consejo de la ciudad en 1965 con un fuerte apoyo de los votantes negros, cuya influencia estaba comenzando a disminuir. sentirse en las urnas.

Para ganar su primer mandato como alcalde, Landrieu reunió una coalición de liberales blancos y afroamericanos e hizo campaña para llevar a los negros a puestos importantes en el gobierno.

La integración del Ayuntamiento tuvo sus costos: en una memoria de 2018, Mitch Landrieu escribió que se llamaron amenazas de muerte a la casa de su familia y a su escuela. Moon Landrieu discutió el retroceso sobre la raza en un discurso de 1977 ante la convención de la Liga Nacional de Ciudades.

“Si te embarcas en una campaña para terminar con la discriminación racial en tu ciudad natal, necesitarás nervios de acero, voluntad de hierro, piel como el cuero y testículos de bronce para resistir las hondas y las flechas”, dijo. “Durante los últimos ocho años, algunos me conocen como ‘Moon the Coon’, un epíteto que a veces me ha causado dolor, pero que también es una insignia de honor que da testimonio de lo que tratamos de hacer”.

Su legado como alcalde también incluye el New Orleans Superdome, que finalmente se inauguró en 1975. Ahora es un elemento querido del paisaje de la ciudad, pero los sobrecostos y un escándalo contractual causaron dolores de cabeza a sus seguidores, incluido Landrieu.

“Ha habido un énfasis increíble en las pocas cosas que han estado mal y un total descuido de las muchas, muchas cosas que están bien”, dijo varios años después.

A medida que los votantes negros ganaron influencia, la coalición que eligió a Landrieu para el máximo de dos mandatos ayudó a convertir a Ernest “Dutch″ Morial en el primer alcalde negro de la ciudad, en 1978.

Landrieu luego se convirtió en el secretario de vivienda y desarrollo urbano del presidente Jimmy Carter, una agencia cuyos programas fueron atacados cuando el presidente Ronald Reagan asumió el cargo con una plataforma para reducir el tamaño y el poder del gobierno federal.

Landrieu criticó a Reagan por «destruir» los programas de ayuda pública y consideró brevemente una candidatura presidencial propia. Pero nunca buscó un cargo nacional. En lugar de eso, se convirtió en juez. «Tenía muchas ganas de quitarme del camino de mis hijos», dijo, sirviendo en el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito de Luisiana de 1992 a 2000.

Varios de los nueve hijos de Landrieu continúan con su legado en el derecho y la política: Mitch, también alcalde de Nueva Orleans durante dos mandatos, ahora es el coordinador de infraestructura del presidente Joe Biden; Mary, quien cumplió tres mandatos como senadora de los EE. UU., ahora es asesora de políticas en un bufete de abogados de Washington. Madeleine se convirtió en decana de la facultad de derecho de la Universidad Loyola de Nueva Orleans, y Maurice es fiscal federal.

Nacido Maurice E. Landrieu el 23 de julio de 1930, fue llamado Moon, un apodo familiar, a lo largo de su vida y eventualmente lo convirtió en su primer nombre legal. Sirvió tres años en el ejército antes de abrir una pequeña oficina de abogados sin ascensor con su compañero de clase de la facultad de derecho Pascal Calogero, más tarde presidente del Tribunal Supremo de Luisiana.

Landrieu le dio crédito a su esposa, Verna, por empujarlo a la política, y a sus compañeros negros, incluido Norman Francis, quien se convertiría en el decano y presidente de la Universidad Xavier, por abrirle los ojos.

“No era solo una cuestión de justicia racial, pero desde un punto de vista práctico, reconocí, como político, legislador y concejal, que estábamos desperdiciando tanto talento, desperdiciando tanta energía al excluir a los negros de participación en todos los asuntos”, recordó en una entrevista de 2020 con el semanario Gambit de Nueva Orleans.

“Y estaba decidido, cuando me convertí en alcalde, a revitalizar esta ciudad y lograr la integración racial, para que la ciudad pudiera disfrutar del beneficio total de los participantes blancos y negros”.

El gobernador John Bel Edwards llamó a Landrieu un hombre de “visión audaz”.

“Moon Landrieu fue una voz valiente y definitoria para Luisiana y su amada ciudad natal de Nueva Orleans”, dijo Edwards en un comunicado. “Además de sus muchas contribuciones a nuestro estado y nación, deja el legado más perdurable de todos: una familia que continúa su lucha por la igualdad”.