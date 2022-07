Mira como estafadores usan Walmart para robar tu dinero en ofertas engañosas por teléfono

La Comisión Federal de Comercio demandó a Walmart por permitir que los estafadores utilicen sus servicios de transferencia de dinero, quienes despojaron a los consumidores de cientos de millones de dólares. En su demanda, la FTC alega que, durante años, la compañía hizo la vista gorda mientras los estafadores se aprovechaban de su incapacidad para asegurar adecuadamente los servicios de transferencia de dinero ofrecidos en las tiendas Walmart. La empresa no capacitó adecuadamente a sus empleados, no advirtió a los clientes y utilizó procedimientos que permitían a los estafadores cobrar en sus tiendas, según la denuncia de la FTC. La FTC está solicitando a la corte que ordene a Walmart que devuelva el dinero a los consumidores e imponga sanciones civiles por las violaciones de Walmart.

“Mientras que los estafadores usaban sus servicios de transferencia de dinero para ganar dinero en efectivo, Walmart miró hacia otro lado y se embolsó millones en tarifas”, dijo Samuel Levine, director de la Oficina de Protección al Consumidor de la FTC. “Los consumidores han perdido cientos de millones, y la Comisión está responsabilizando a Walmart por permitir que los estafadores desplumen a sus clientes”.

Las transferencias de dinero son servicios que las personas utilizan para enviar dinero a un destinatario en otro lugar. Los estafadores los utilizan con frecuencia en una amplia variedad de estafas porque son casi imposibles de recuperar una vez que se ha retirado el dinero. La FTC ha presentado múltiples casos contra los servicios de transferencia de dinero en los últimos años, incluso contra MoneyGram y Western Union, alegando que no protegieron a los consumidores que usaron sus servicios.

La práctica de Walmart de hacer la vista gorda ante el fraude tuvo graves consecuencias para los consumidores, según la denuncia. La denuncia cita numerosos casos en los que las investigaciones policiales encontraron que los estafadores confiaron en las transferencias de dinero de Walmart como una forma principal de recibir pagos, incluso en esquemas de telemercadeo como los esquemas de suplantación del IRS, estafas de «abuelos» con parientes necesitados, estafas de sorteos y otros. . Según la información de las bases de datos de fraude mantenidas por MoneyGram, Western Union y Ria, entre 2013 y 2018, Walmart envió o recibió más de $197 millones en pagos que fueron objeto de quejas de fraude, y posiblemente también más de $1.3 mil millones en pagos relacionados. relacionado con el fraude.

La investigación de la FTC sobre las prácticas de transferencia de dinero de Walmart mostró, según la denuncia, que Walmart conocía el papel que desempeñan los servicios de transferencia de dinero en las estafas y los fraudes. A pesar de eso, los servicios de transferencia de dinero de la compañía dañaron a los consumidores de muchas maneras, entre ellas:

Permitir el pago de transferencias sospechosas: Durante años, según la denuncia, fue la política declarada de Walmart que sus empleados emitieran pagos incluso en el caso de una transferencia de dinero sospechosa, lo que facilitó a los estafadores recuperar las ganancias del fraude en una ubicación de Walmart. La denuncia cita una guía de referencia de Walmart para empleados que decía: “Si sospecha de fraude, complete la transacción”. Walmart no comenzó a capacitar a los empleados para negar pagos fraudulentos hasta al menos mayo de 2017, pero incluso entonces brindó esta capacitación solo a los empleados en un número limitado de ubicaciones.

No tener una política antifraude o una política ineficaz y mal aplicada: según la denuncia, a pesar de ofrecer servicios de transferencia de dinero durante muchos años, Walmart no contó con un programa escrito antifraude o de protección al consumidor hasta noviembre de 2014. Después de ese tiempo, el La queja cita numerosos casos en los que Walmart no tuvo un programa efectivo o violó sus propias políticas, así como las políticas de sus socios, como MoneyGram, que aparentemente estaban implementadas para proteger a los consumidores del fraude.

Permitir retiros en efectivo para pagos grandes: la queja señala que Walmart, a diferencia de la mayoría de los otros puntos de venta donde se pueden recibir transferencias de dinero, paga incluso los pagos grandes en efectivo. Además, la denuncia señala que los estafadores a menudo podían recuperar sus pagos de Walmart mediante el uso de identificaciones falsas. Esto lo convirtió en una opción atractiva para los estafadores que buscaban ocultar sus identidades.

No proporcionar materiales para evitar que los consumidores envíen pagos fraudulentos: según la denuncia, Walmart no mostró ni proporcionó los materiales requeridos a los consumidores en muchas de sus ubicaciones que podrían haberlos advertido sobre posibles fraudes y evitar que enviaran dinero a los estafadores. Más recientemente, la compañía dejó de usar un «formulario de envío» en papel que incluía información importante para ayudar a los consumidores a darse cuenta de que pueden estar haciendo un pago falso, y lo reemplazó con una copia impresa que solo contiene advertencias en letra pequeña.

No capacitar o volver a capacitar al personal de manera efectiva: la queja alega que los materiales de capacitación de Walmart para las decenas de miles de empleados que trabajaron con transferencias de dinero a menudo eran contradictorios o poco claros. En muchos casos, los empleados que estaban autorizados a manejar transferencias de dinero como «respaldos» no recibieron ninguna capacitación antifraude o solo una capacitación limitada relacionada con las transferencias. La denuncia señala que, en algunos casos, el personal de Walmart fue complaciente o cómplice de estafas, aceptando propinas en efectivo de los estafadores a cambio de procesar pagos fraudulentos o estar directamente involucrados en las estafas.

Permitir que las transferencias de dinero se usen para compras de telemercadeo: la regla de ventas de telemercadeo de la FTC ha prohibido desde 2016 que las transferencias de dinero se usen para pagar compras de telemercadeo debido al alto riesgo de fraude. Pero la denuncia alega que, durante años, Walmart no tomó medidas para cumplir con esa disposición.