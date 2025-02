Miles de trabajadores federales de salud en período de prueba fueron despedidos

Los trabajadores en período de prueba de varias agencias federales de salud del Departamento de Salud y Servicios Humanos recibieron cartas prácticamente idénticas el sábado por la noche informándoles que serían despedidos de sus puestos, dijeron fuentes a CBS News.

“Desafortunadamente, la Agencia considera que usted no es apto para continuar en el empleo porque su capacidad, conocimientos y habilidades no se ajustan a las necesidades actuales de la Agencia, y su desempeño no ha sido adecuado para justificar un empleo posterior en la Agencia”, se lee en la carta obtenida por CBS News.

La carta fue firmada por Jeffrey Anoka, director interino de recursos humanos del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Un funcionario de salud dijo a CBS News que el sábado se enviaron miles de cartas.

Los trabajadores en período de prueba son aquellos que generalmente llevan menos de un año en el trabajo y son más fáciles de despedir que el resto del personal federal.

La medida se produce en medio de un esfuerzo de todo el gobierno para recortar el número de trabajadores en período de prueba por parte del grupo de trabajo del Departamento de Eficiencia del Gobierno , o DOGE, dirigido por el multimillonario Elon Musk.

Inicialmente se había planeado despedir a más de 5.000 trabajadores en período de prueba de agencias de salud, aunque no todos recibieron cartas de despido el sábado. Algunas cartas también fueron enviadas por error a personas que no estaban destinadas a ser despedidas, dijeron funcionarios.

A algunas agencias también se les han concedido exenciones para una parte de su personal que está siendo despedido, a medida que aumenta la reacción ante los recortes en agencias como el Servicio de Salud Indígena.

Según pudo saber CBS News, la lista final de recortes ordenados por la administración Trump tampoco incluyó al Servicio de Inteligencia Epidémica de los CDC, los «detectives de enfermedades» de la agencia. Los funcionarios que supervisan la beca habían advertido inicialmente a los departamentos de salud y a sus miembros que su personal se reduciría a la mitad.

Los programas de becas en otras partes de la agencia no tuvieron tanta suerte. Los funcionarios dijeron que el Programa de Asociados de Salud Pública de los CDC, que coloca a graduados recientes en departamentos de salud en todo el país, fue recortado.

Otras agencias que perderán personal el sábado incluyen la Administración de Preparación y Respuesta Estratégica, que supervisa las reservas pandémicas del país, la Administración de Alimentos y Medicamentos, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid y los Institutos Nacionales de Salud.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo el sábado que entre los trabajadores exentos de los recortes se encontraban científicos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la FDA, trabajadores de Medicare y proveedores de atención médica de primera línea.

«No se trata de un esfuerzo al azar para despedir a quien podamos ‘salir con la nuestra’ por el mero hecho de hacerlo. Es un esfuerzo calculado para agilizar la burocracia», afirmó el funcionario.

Calley Means, asesora del recién juramentado Secretario de Salud y Servicios Humanos Robert F. Kennedy Jr., defendió los despidos por razones que van más allá del ahorro de costos, reiterando una crítica hecha durante la campaña presidencial del presidente Trump de que los funcionarios no habían hecho lo suficiente para abordar los factores que impulsan la disminución de la expectativa de vida en los EE. UU.

“Sería irracional no hacer cambios”, escribió Means en una publicación en X.

En la FDA, un empleado dijo el sábado que entre los despedidos de las filas de la agencia reguladora el sábado por la noche había científicos, ingenieros y un abogado.

Los recortes incluyeron partes de la FDA financiadas en gran parte con tarifas que las empresas pagan cuando presentan solicitudes, no con dólares de los contribuyentes, como los centros que supervisan la regulación de los productos de tabaco y los dispositivos médicos.

El costo de los recortes de esta semana va más allá de los trabajadores en período de prueba y los becarios. A muchos contratistas, que tienen menos protecciones que el personal de las agencias, se les comunicó repentinamente esta semana que iban a ser despedidos.

Un ex contratista de los CDC dijo que había sido una de las dos personas de un pequeño equipo de la agencia con sede en Atlanta que sabía cómo operar un proyecto para analizar registros médicos electrónicos para la vigilancia de enfermedades.

La única otra persona que sabía cómo utilizar el proyecto era un empleado del CDC que todavía estaba en período de prueba.

“Temo que se vean desbordados de trabajo y terminen abandonando muchos proyectos. Ya se estaban empezando a abandonar proyectos cuando yo estaba allí”, dijo el ex contratista del CDC.

Muchos científicos con los que habló CBS News dijeron que habían cambiado de vida para tener la oportunidad de servir al gobierno federal, a veces aceptando fuertes recortes salariales respecto de lo que podrían ganar en el mundo académico o en el sector privado. Otros habían estado en período de prueba para ocupar puestos de personal después de muchos años trabajando para la misma agencia como contratistas.

Un ex científico de los Institutos Nacionales de Salud dijo que el viernes, en una reunión entre lágrimas con sus supervisores, les aseguraron que la decisión no tenía nada que ver con su desempeño y que habían recibido elogios por el progreso que habían logrado desde que fueron contratados.

“No hay palabras para expresar lo jodido que estoy financieramente”, dijo el ex científico del NIH.