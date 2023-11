Miles de trabajadores de hoteles del Strip de Las Vegas podrían declararse en huelga este mes

Decenas de miles de trabajadores hoteleros de Las Vegas fijaron el jueves una fecha límite para una huelga generalizada, amenazando con grandes trastornos a la columna vertebral económica de la ciudad que podrían coincidir con las carreras inaugurales de Fórmula 1 en el Strip a finales de este mes.

El Sindicato de Trabajadores Culinarios dijo que alrededor de 35.000 miembros cuyos contratos expiraron a principios de este año están listos y dispuestos a dejar el trabajo en 18 casinos si no se llegan a acuerdos antes del 10 de noviembre con los gigantes de casinos MGM Resorts International, Caesars Entertainment y Wynn Resorts.

Eso es cinco días antes de que el fin de semana del Gran Premio de Las Vegas, que se espera que atraiga a miles de personas al Strip, comience con una ceremonia de apertura.

En una conferencia de prensa, Ted Pappageorge, secretario-tesorero del sindicato y principal negociador de contratos, instó a los turistas y a los poseedores de boletos de Fórmula 1 a apoyar a los trabajadores si se declaran en huelga no viniendo a Las Vegas ni cruzando los piquetes.

“Nos estaremos comunicando para pedirles a los clientes que lleven su negocio a otra parte”, dijo.

La Fórmula 1 no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

Pappageorge dijo que el sindicato y sus miembros esperan que no se produzca una huelga, pero que «los trabajadores estén preparados, unidos y listos para hacer huelga si es necesario».

El sindicato más grande de Nevada, con alrededor de 60.000 miembros en todo el estado, no ha hecho huelga en décadas.

Una huelga sería la última de una serie de protestas laborales de alto perfil en todo el país (desde huelgas en Hollywood hasta las polémicas negociaciones de UPS que amenazaron con perturbar la cadena de suministro del país) y seguiría a los trabajadores de la hostelería que abandonaron sus puestos de trabajo el mes pasado en Los tres casinos de Detroit, incluido el MGM Grand Detroit.

En Las Vegas, las 18 propiedades que podrían verse afectadas por una huelga son Aria, Bellagio, Excalibur, Luxor, Mandalay Bay, MGM Grand, New York-New York, Park MGM, Caesars Palace, Flamingo, Harrah’s, Horseshoe, Paris Las Vegas. , Planet Hollywood, The Cromwell, The Linq y Wynn and Encore Resorts.

La fecha límite del sindicato llega después de otra ronda infructuosa de negociaciones con las tres compañías de casinos. Un portavoz de Wynn Resorts declinó hacer comentarios. Caesars y MGM Resorts no respondieron a las solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico.

Las negociaciones han estado en marcha desde abril sobre temas como salarios y condiciones laborales.

Actualmente, los miembros reciben seguro médico y ganan alrededor de $26 por hora, incluidos los beneficios, dijo la portavoz del sindicato Bethany Khan. Se negó a decir cuánto busca el sindicato en aumentos salariales porque, dijo, “no negociamos en público”, pero el sindicato ha dicho que está pidiendo “los mayores aumentos salariales jamás negociados” en su historia.

Los trabajadores de la hostelería, desde camareros y camareros hasta empleados de cocina y amas de llaves, también han dicho que quieren una mayor seguridad laboral en medio de los avances tecnológicos, así como protecciones de seguridad más sólidas, incluidos más botones de seguridad.

«No nos sentimos seguros en la sala del casino», dijo a The Associated Press la veterana camarera del Bellagio, Leslie Lilla. “Necesitamos mayor seguridad. Necesitamos botones de emergencia en nuestras barras de servicio. Queremos estar protegidos, al igual que nuestros huéspedes”.

El sindicato dijo que había sido paciente con las compañías de casinos durante siete meses de negociaciones que provocaron manifestaciones a gran escala en el Strip, incluida una en octubre que detuvo el tráfico en hora punta y terminó con el arresto de 58 trabajadores de hoteles que se sentaban en la calle en lo que describieron en ese momento como una demostración de fuerza antes de cualquier posible huelga.

«Este es nuestro momento. Este es el momento del movimiento sindical”, dijo Lilla. “Sabemos que no podemos ser una sociedad donde sólo haya clases altas y clases bajas. Tiene que haber un punto medio. Los sindicatos crean esa clase media”.