Miembros destacados del gabinete de Trump fueron blanco de amenazas de bomba y ataques con swatting

Varios de los miembros más destacados del gabinete del presidente electo Donald Trump han sido blanco de amenazas de bomba y “ataques con swatting”, dijo el miércoles el equipo de transición de Trump. El FBI dijo que estaba investigando.

“Anoche y esta mañana, varios de los nominados para el gabinete del presidente Trump y personas designadas por la administración fueron blanco de amenazas violentas y antiamericanas contra sus vidas y las de quienes viven con ellos”, dijo la portavoz de transición de Trump, Karoline Leavitt, en un comunicado.

Dijo que los ataques iban desde amenazas de bomba hasta ataques con armas de fuego, en los que los atacantes inician una respuesta policial de emergencia contra una víctima objetivo bajo falsas pretensiones. La táctica se ha vuelto popular en los últimos años.

“En respuesta, las fuerzas del orden y otras autoridades actuaron rápidamente para garantizar la seguridad de quienes fueron atacados. El presidente Trump y todo el equipo de transición están agradecidos por su rápida acción”, dijo Leavitt.

Entre los atacados estaban la representante de Nueva York Elise Stefanik, elegida por Trump para servir como próxima embajadora ante las Naciones Unidas , Matt Gaetz, la elección inicial de Trump para servir como fiscal general , y el ex congresista de Nueva York Lee Zeldin, quien ha sido elegido para dirigir la Agencia de Protección Ambiental.

Susie Wiles, la nueva jefa de gabinete de Trump, y Pam Bondi, la ex fiscal general de Florida a quien Trump ha elegido como reemplazo de Gaetz, también fueron blanco de ataques, según un funcionario de las fuerzas de seguridad que habló bajo condición de anonimato en medio de la investigación en curso. Wiles y Bondi no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

El FBI dijo en un comunicado que estaba “al tanto de numerosas amenazas de bomba e incidentes de ataques con armas de fuego dirigidos contra candidatos y designados de la administración entrante” y que estaba “trabajando con nuestros socios en la aplicación de la ley. Nos tomamos en serio todas las amenazas potenciales y, como siempre, alentamos a los miembros del público a informar de inmediato a las fuerzas del orden sobre cualquier cosa que consideren sospechosa”.

La oficina de Stefanik dijo que, el miércoles por la mañana, ella, su esposo y su hijo de 3 años conducían de regreso a casa desde Washington para el Día de Acción de Gracias cuando fueron informados de una amenaza de bomba a su residencia en el condado de Saratoga.

“El estado de Nueva York, las fuerzas del orden del condado y la policía del Capitolio de Estados Unidos respondieron de inmediato con los más altos niveles de profesionalismo”, dijo su oficina en un comunicado. “Estamos increíblemente agradecidos por la extraordinaria dedicación de los agentes del orden que mantienen nuestras comunidades seguras las 24 horas del día, los 7 días de la semana”.

La policía del estado de Nueva York dijo que un equipo fue enviado a inspeccionar la casa de Stefanik el miércoles por la mañana en respuesta a la amenaza de bomba, pero no encontró ningún artefacto explosivo. Un portavoz de la agencia dirigió más preguntas al FBI.

Zeldin dijo en una publicación en las redes sociales que él y su familia habían sido amenazados.

“Hoy se envió una amenaza de bomba casera dirigida a mí y a mi familia en nuestra casa con un mensaje de temática pro palestina”, escribió en X. “Mi familia y yo no estábamos en casa en ese momento y estamos a salvo. Estamos trabajando con las fuerzas del orden para obtener más información a medida que se desarrolle esta situación”.

La policía del condado de Suffolk, Long Island, dijo que los oficiales de emergencia respondieron a una amenaza de bomba el miércoles por la mañana en una dirección que figura en los registros públicos como el hogar de Zeldin y estaban revisando la propiedad.

Mientras tanto, en Florida, la oficina del sheriff del condado de Okaloosa dijo en un aviso publicado en Facebook que “recibió una notificación de una amenaza de bomba que hacía referencia al supuesto buzón del ex congresista Matt Gaetz en una casa en el área de Niceville alrededor de las 9 am de esta mañana”.

Si bien un miembro de la familia reside en la dirección, dijeron que “el ex congresista Gaetz NO es residente. Sin embargo, se limpió el buzón y no se encontró ningún dispositivo. También se realizó una búsqueda en el área inmediata con resultados negativos”.

Gaetz fue la primera opción de Trump para ocupar el cargo de fiscal general, pero se retiró de la lista en medio de acusaciones de que pagó a mujeres por sexo y se acostó con mujeres menores de edad. Gaetz ha negado vehementemente haber cometido algún delito y dijo el año pasado que una investigación del Departamento de Justicia sobre acusaciones de tráfico sexual que involucraban a niñas menores de edad había concluido sin cargos federales en su contra.

Las amenazas se produjeron tras una campaña política marcada por una violencia inquietante y sin precedentes. En julio, un hombre armado abrió fuego en un mitin de Trump en Butler, Pensilvania, rozando al entonces candidato con una bala en la oreja y matando a uno de sus partidarios. El Servicio Secreto de Estados Unidos frustró posteriormente un intento de asesinato en el campo de golf de Trump en West Palm Beach, Florida, cuando un agente vio el cañón de una pistola asomando a través de una valla perimetral mientras Trump estaba jugando al golf.

En los últimos años, figuras públicas de todo el espectro político han sido blanco de falsas amenazas de bomba e informes falsos de tiroteos en sus domicilios.

Los jueces que supervisan el caso de fraude civil contra Trump en Nueva York y el caso de interferencia electoral criminal contra él en Washington, DC, fueron blanco de ataques a principios de este año. El fiscal especial del Departamento de Justicia, Jack Smith, quien recientemente abandonó los dos casos penales que presentó contra Trump, también fue objeto de una llamada de emergencia falsa el día de Navidad del año pasado.

A principios de este año, escuelas, edificios gubernamentales y casas de funcionarios de la ciudad de Springfield, Ohio, recibieron una serie de amenazas de bomba falsas después de que Trump acusara falsamente a miembros de la comunidad haitiana de Springfield de secuestrar y comer gatos y perros.

Y en 2022, una gran cantidad de universidades y colegios históricamente negros en todo el país fueron blanco de docenas de amenazas de bomba, la gran mayoría de las cuales llegaron durante la celebración del Mes de la Historia Negra.

La policía del Capitolio de Estados Unidos dijo en un comunicado el miércoles que “siempre que un miembro del Congreso es víctima de un incidente de ‘swatting’, trabajamos en estrecha colaboración con nuestros socios policiales locales y federales. Para proteger las investigaciones en curso y minimizar el riesgo de imitadores, no podemos proporcionar más detalles en este momento”.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, calificó las amenazas de “peligrosas y descabelladas”.

“Este año, no hubo uno, sino DOS intentos de asesinato contra el presidente Trump. Ahora, algunos de sus candidatos al gabinete y sus familias enfrentan amenazas de bomba”, escribió en X. “No somos así en Estados Unidos”.