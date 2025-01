Michelle Obama no asistirá a la investidura de Trump

La ex primera dama Michelle Obama no asistirá a la investidura del presidente electo Donald Trump, la segunda vez en dos semanas que no asiste a una reunión de ex líderes estadounidenses y sus cónyuges, pero los ex presidentes Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton sí estarán allí.

Laura Bush y la ex Secretaria de Estado Hillary Clinton se unirán a sus maridos para la ceremonia de juramentación del 20 de enero en el Capitolio, dijeron representantes.

“Se confirmó que el expresidente Barack Obama asistirá a la ceremonia inaugural del 60° aniversario de la Casa Blanca. La exprimera dama Michelle Obama no asistirá a la próxima ceremonia inaugural”, indicó un comunicado de la Oficina de Barack y Michelle Obama que fue compartido con The Associated Press.

No se dio ninguna explicación de por qué Michelle Obama no asistió a la investidura de Trump. Tampoco asistió al funeral de Estado del expresidente Jimmy Carter en Washington la semana pasada. Los expresidentes Trump, Obama, Bush y Clinton y sus cónyuges sí asistieron, excepto ella.

Bill Clinton asistirá a la ceremonia de juramentación de Trump, confirmó a la AP una persona con conocimiento de la agenda del expresidente. Hillary Clinton también asistirá, dijo un portavoz.

La oficina de George W. Bush dijo que él y la ex primera dama Laura Bush también asistirán.

Michelle Obama fue la única esposa ausente en el funeral de la semana pasada en la Catedral Nacional de Washington, donde su esposo y Trump estaban sentados uno al lado del otro y conversaron y rieron como viejos amigos a pesar de la historia de animosidad política entre el ex presidente demócrata y el republicano que regresa.

La ex primera dama hizo campaña contra Trump durante sus campañas presidenciales de 2016, 2020 y 2024. En sus memorias de 2018 , describió su conmoción al enterarse de que Trump sucedería a su esposo y denunció la campaña «birther» de Trump, que cuestionaba la ciudadanía de Barack Obama.

Michelle Obama hizo campaña el otoño pasado por la candidata presidencial demócrata Kamala Harris, pronunciando un emotivo discurso en Michigan en el que desafió a los hombres a votar por la vicepresidenta y argumentó que las vidas de las mujeres estarían en riesgo si Trump regresara a la Casa Blanca.

Los tres expresidentes y sus esposas asistieron a la primera investidura de Trump en 2017, incluida Hillary Clinton, después de que perdiera las elecciones presidenciales de 2016 ante Trump. Carter también asistió.