Michelle Obama insta a registrarse para votar

En el Día Nacional del Registro de Votantes, que se celebró el martes 20, When We All Vote (Cuando Todos Votamos) publicó un mensaje en video en el que la exprimera dama Michelle Obama, quien es copresidente de la organización, pidiٖó a los electores estadounidenses que se registren “y estén listos para votar antes de las elecciones intermedias” del 8 de noviembre.

El mensaje fue compartido por Chris Paul, Liza Koshy y Bretman Rock así como por la embajadora Jeannie Mai, que también son copresidentes.

A lo largo de la semana, los voluntarios de When We All Vote pusieron en marcha más de 150 eventos de registro de votantes en todo el país, como parte de la Semana de Acción Nacional de Registro de Votantes de la organización. La semana de actividades comenzó el lunes, con un mitin virtual en el que también participó Michelle Obama.

Dicha organización ha llegado a más de 100 millones de personas en línea, brindando acceso a recursos e información sobre el registro de votantes, cómo votar y qué encontrar en la boleta.

Los votantes pueden verificar su estado de registro de votantes, registrarse para votar y encontrar su lugar de votación, a través del centro de recursos para votantes de When We All Vote.