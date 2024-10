Michelle Obama encabezará un mitin en Atlanta destinado a impulsar la participación electoral

La ex primera dama Michelle Obama encabezará un mitin en Atlanta una semana antes de las elecciones del 5 de noviembre junto a celebridades y líderes cívicos enfocados en involucrar a los votantes más jóvenes y primerizos, así como a los votantes de color.

El evento del 29 de octubre será organizado por When We All Vote, un grupo de participación cívica no partidista que Obama fundó en 2018 para “cambiar la cultura en torno a la votación” y llegar a las personas que tienen menos probabilidades de participar en la política y las elecciones.

Es probable que la manifestación ayude a la campaña de la vicepresidenta Kamala Harris , la candidata presidencial demócrata, en un estado muy disputado. Obama es una de las figuras más conocidas del partido y pronunció un discurso en el que impulsó la candidatura de Harris en la convención nacional de agosto.

No está claro qué celebridades asistirán a la manifestación, pero los organizadores señalaron que los copresidentes del grupo incluyen a los jugadores de baloncesto profesionales Stephen Curry y Chris Paul; los artistas musicales Becky G, HER, Selena Gomez, Jennifer Lopez y Janelle Monáe; el influencer de belleza Bretman Rock; y los actores Tom Hanks, Lin-Manuel Miranda y Kerry Washington.

El grupo ha organizado más de 500 eventos de “Fiesta en las urnas” en todo el país enfocados en aumentar el registro de votantes y la participación. Los eventos han abarcado desde fiestas callejeras improvisadas en Las Vegas, Phoenix y Filadelfia hasta asociaciones para el registro de votantes con ligas deportivas profesionales y festivales de música durante el año pasado.

“El objetivo es llevar la energía y el impulso de la manifestación a las urnas”, dijo Beth Lynk, directora ejecutiva de When We All Vote. “Queremos reunir la cultura, la energía y el impulso en un gran espacio”.

Lynk dijo que el grupo eligió Atlanta debido a la diversidad del estado y el impacto que solo un puñado de votantes puede tener en Georgia. Alrededor de un tercio del electorado de Georgia es negro, junto con las comunidades asiático-americanas y latinas en rápido crecimiento. When We All Vote se centra en involucrar a los estudiantes universitarios en los campus del área metropolitana de Atlanta, dijo Lynk.

“Algo que hemos estado escuchando de los votantes jóvenes es que mucha gente no cree que sus votos tengan poder. Pero lo creen, así de simple”, dijo Lynk. “Sabemos que la democracia tiene que funcionar para todos nosotros y eso es lo que vamos a enfatizar en esta manifestación”.

La manifestación tendrá lugar justo antes de que finalice la votación anticipada en Georgia el 1 de noviembre, menos de una semana antes del día de las elecciones.