Michelle Obama busca movilizar a 5 mills. de votantes

El miércoles 13, la organización cívica nacional When We All Vote (Cuando Todos Votamos) en la que Michelle Obama es fundadora y copresidenta, anunció una iniciativa de votación nacional no partidista que movilizará a cinco millones de votantes a las urnas este año.

La meta es parte de una misión puesta en marcha para aumentar la participación ciudadana en todas las elecciones y cerrar las brechas de votación por raza y edad registradas en años anteriores.

La iniciativa la dio a conocer Michelle Obama, ex primera dama de los Estados Unidos, al momento de presentar a Beth Lynk, reconocida estratega de campaña y comunicaciones que se unió a la organización como directora ejecutiva.

“Estoy muy orgullosa de que When We All Vote se haya convertido en una organización tan poderosa para el registro, educación y movilización de votantes, y estoy encantada de darle la bienvenida a Beth al equipo como nuestra nueva directora ejecutiva”, destacó .

“Nuestro voto es nuestra voz y trabajaré con el equipo de When We All Vote para difundir ese mensaje por todas partes. Juntos, aumentaremos la participación en todas y cada una de las elecciones, cambiaremos la cultura en torno a la votación y cerraremos las brechas de votación por raza y edad que aún existen en todo Estados Unidos”, recalcó.

“Cuando todos votamos, protegemos a nuestra democracia y determinamos la dirección de nuestro país. Es la forma más poderosa en que podemos usar nuestra voz”, añadió Michelle.

En un momento en el que cada vez menos jóvenes se identifican con los partidos políticos, el trabajo de organizaciones no partidistas como When We All Vote nunca ha sido más crítico. Su estrategia se desarrollará en tres frentes:

Registrar al menos a 500.000 ciudadanos para votar, especialmente votantes afroamericanos, hispanos y jóvenes cuyas voces son fundamentales para la democracia.

Para ello, When We All Vote organizará su red de más de 25,000 voluntarios y capitanes de equipos de votación en torno a momentos clave, incluido el 16 de junio, Día Nacional de Registro de Votantes y la votación anticipada.

Movilizar a 5 millones de votantes para que emitan su voto. Como parte de esta estrategia, When We All Vote albergará más de 500 centros de votación anticipada a través del programa Party at the Polls.

Crear una cultura de votación a través de la música, los deportes, el entretenimiento y los medios con los socios y los copresidentes y embajadores famosos de When We All Vote.

La organización seguirá llevando la votación a espacios culturales clave, incluidos festivales de música, eventos deportivos, campus universitarios y más.

When We All Vote también empoderará a la próxima generación de votantes para garantizar que sus comunidades de escuelas secundarias estén registradas y listas para votar a través del programa My School Votes.

“Es un honor para mí intervenir y liderar esta organización. Estoy segura de que 2024 será nuestro año más importante hasta ahora a medida que construyamos nuestra misión de empoderar a los votantes afroamericanos hispanos y jóvenes, combatir la apatía y la desconfianza de los votantes en el proceso de votación, y cambiar la cultura en torno a la votación”, dijo Beth Lynk, la nueva directora ejecutiva de When We All Vote.​