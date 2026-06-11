Melania Trump presenta una escisión de las Cuentas Trump para niños en hogares de acogida

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Para poder optar a una cuenta, el niño también debe ser ciudadano estadounidense y haber nacido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028.

La primera dama Melania Trump y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunciaron el jueves el lanzamiento de las Cuentas para Fomentar el Futuro, una escisión de los fondos de inversión de las Cuentas Trump destinada a otorgar 1.000 dólares a cada recién nacido cuyos padres abran una.

Basándose en su labor de ayuda a niños en hogares de acogida , Trump dijo que las nuevas directrices federales darán a las agencias de bienestar infantil la capacidad de actuar como tutores de los niños bajo cuidado tutelar con el fin de abrir una cuenta bancaria.

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La primera dama, en una conferencia de prensa en el Departamento del Tesoro, dijo que la medida "brinda a los niños en hogares de acogida la misma oportunidad de poseer activos y acumular riqueza a largo plazo que cualquier otro niño".

Las cuentas estarán abiertas para recibir aportaciones el 4 de julio. Para poder optar a una cuenta, el niño también debe ser ciudadano estadounidense y haber nacido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028.

El Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca estima que el saldo de la Cuenta Trump para un bebé nacido en 2026 será de 5.800 dólares a los 18 años y de 18.100 dólares a los 28 años si no se realizan otras contribuciones.

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La primera dama afirmó que 23 gobernadores, todos republicanos, se han comprometido a permitir que las agencias estatales inicien el proceso de inscripción de los niños en el programa. «Insto a todos los gobernadores y líderes empresariales a que contribuyan a financiar estas cuentas», declaró.

Según el Consejo Nacional para la Adopción, hay aproximadamente 330.000 niños en el sistema de acogida de Estados Unidos. Uno de cada cinco corre el riesgo de quedarse sin hogar al cumplir la mayoría de edad y salir del sistema de acogida, y solo la mitad consigue un empleo antes de cumplir los 24 años, según el Instituto Nacional para Jóvenes en Acogida.

“Estos resultados son inquietantes, pero nos negamos a aceptarlos como inevitables”, declaró Bessent en la rueda de prensa. “Afirmamos que el sueño americano pertenece a todos los niños”.

Una disposición de la ley de impuestos y gastos del presidente Donald Trump , promulgada el verano pasado, creó las Cuentas Trump. Mediante estas cuentas, el Departamento del Tesoro otorga $1,000 a los bebés siempre que sus padres abran una cuenta. Ese dinero es invertido en el mercado de valores por empresas privadas, y los niños pueden acceder a él cuando cumplen 18 años.

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Empleadores y multimillonarios de todo el país se han comprometido a igualar las contribuciones a la cuenta de Trump para beneficios de los empleados. Entre ellos se encuentran Michael y Susan Dell, quienes anunciaron una donación de 6250 millones de dólares , y el fundador del fondo de cobertura Ray Dalio y su esposa, Barbara, quienes prometieron 75 millones de dólares para niños menores de 10 años en Connecticut, donde residen los Dalio.