El tribunal de apelaciones dictaminó que el gobierno estadounidense puede seguir recaudando aranceles del 10% por ahora

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Los nuevos aranceles, invocados en virtud de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, expiran el 24 de julio

El gobierno estadounidense puede seguir recaudando el arancel mundial del 10% que impuso en febrero mientras las impugnaciones legales a dichos aranceles continúan su curso en los tribunales, dictaminó un tribunal federal el jueves.

La decisión del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Washington otorgó una victoria procesal a la administración Trump, al concluir que su caso tenía "probabilidades de éxito en cuanto al fondo".

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El tema en cuestión son los aranceles temporales del 10% impuestos a nivel mundial por el presidente Donald Trump, luego de que la Corte Suprema anulara en febrero los aranceles de dos dígitos, aún más amplios, que el presidente había impuesto el año pasado a casi todos los países del mundo. Los nuevos aranceles, invocados en virtud de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, expiran el 24 de julio.

El artículo 122, que nunca antes se había utilizado para justificar los impuestos a las importaciones, permite al presidente imponer aranceles mundiales de hasta el 15% durante 150 días, tras los cuales se necesita la aprobación del Congreso para prorrogarlos.

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La Sección 122 tiene como objetivo abordar lo que denomina "problemas fundamentales de los pagos internacionales". La controversia radica en si dicha redacción abarca los déficits comerciales —la diferencia entre lo que Estados Unidos vende a otros países y lo que les compra— como sostiene la administración Trump.

El mes pasado, un panel dividido de tres jueces del Tribunal de Comercio Internacional de Nueva York dictaminó que los aranceles globales del 10% eran ilegales, luego de que pequeñas empresas presentaran una demanda para detenerlos . El tribunal dictaminó por dos votos contra uno que Trump se extralimitó en las facultades arancelarias que el Congreso le había delegado conforme a la ley. Los aranceles son "inválidos" y "no están autorizados por la ley", escribió la mayoría.

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El caso podría llegar al Tribunal Supremo.