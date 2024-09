Melania Trump dice que es «un milagro» que su marido esté vivo tras los intentos de asesinato

La ex primera dama estadounidense Melania Trump contó cómo vivió los intentos de asesinato contra su marido y calificó de «milagro» que esté vivo, en una entrevista emitida este jueves por la cadena Fox News.

Ella estaba en Nueva York cuando, el 13 de julio, el expresidente republicano fue blanco de disparos durante uno de sus mítines en Butler (Pensilvania).

«Corrí hacia la televisión, rebobiné y lo miré. Sólo habían pasado unos minutos … Pero cuando lo vi … nadie sabía todavía porque cuando lo ves en el suelo y no sabes, no sabes lo que realmente pasó», dijo.

Las fuerzas de seguridad mataron al autor de los tiros. Donald Trump resultó herido leve en una oreja.

Melania Trump ha dado las gracias a los agentes del Servicio Secreto encargados de proteger a Donald Trump, a los que ha calificado de «fantásticos» a pesar de haber sido muy criticados por las deficiencias de seguridad en el acto al aire libre.

La ex primera dama también habló del segundo intento de asesinato contra el republicano, en su campo de golf de Florida el pasado 15 de septiembre.

«Creo que en ambos casos fueron realmente milagros. Si lo piensas bien, el 13 de julio fue un milagro», estimó.

Es la primera entrevista de Melania Trump a una cadena de televisión en dos años. El objetivo es promocionar su autobiografía que saldrá a la venta el 8 de octubre, menos de un mes antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre que podrían hacer que su marido vuelva a la Casa Blanca.

Las esposas de los políticos estadounidenses suelen desempeñar un papel importante en las campañas electorales, pero Melania Trump ha evitado los mítines, alimentando las especulaciones sobre su relación.

La exmodelo eslovena, de 54 años, también se ausentó hace unos meses de las vistas del juicio contra Donald Trump en Nueva York, al término del cual fue declarado culpable de falsificar documentos para ocultar un pago a una actriz de cine porno justo antes de su victoria en los comicios de 2016.

En los últimos días, Melania Trump ha salido de su acostumbrado mutismo y publicado varios vídeos en las redes sociales.

En uno de ellos estima que los medios de comunicación no están hablando lo suficiente sobre los intentos de asesinato contra el expresidente, de 78 años.

«Tenía muchas preguntas. ¿Qué está pasando? Esto no es normal. Es realmente chocante toda esta violencia atroz contra mi marido», dijo.

«Sobre todo (cuando) oímos a los líderes del partido de la oposición y a los grandes medios de comunicación calificarlo de amenaza a la democracia, insultándolo… Esto tiene que acabar. El país tiene que unirse», concluyó.