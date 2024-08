Médico es acusado de tomar fotografías y vídeos de niños y adultos desnudos

Un médico de Michigan fue arrestado después de que las autoridades dijeron que encontraron decenas de fotografías y vídeos de desnudos de niños y adultos tomados mientras las víctimas se cambiaban en una escuela de natación, en camas de hospital y en otros lugares del área de Detroit.

El Dr. Oumair Aejaz, de 40 años, fue arrestado el 8 de agosto en su casa de Rochester Hills, al norte de Detroit.

Aejaz, médico internista, está acusado de un cargo de abuso sexual infantil, cuatro cargos de capturar una imagen de una persona desnuda y cinco cargos de usar una computadora para cometer un delito. Se encontraba detenido en la cárcel del condado de Oakland con una fianza de 2 millones de dólares.

The Associated Press no logró contactar de inmediato a un abogado que lo represente. La AP tampoco pudo comunicarse con él ni con nadie que pudiera hablar en su nombre a los números de teléfono que aparecen en una búsqueda de registros.

Los cargos actuales involucran imágenes tomadas a un niño de 2 años, a un niño de 4 años y a dos mujeres en una escuela de natación para niños en el condado de Oakland. Los investigadores creen que las víctimas fueron filmadas desde un vestuario cercano, dijo el martes a los periodistas la fiscal del condado Karen McDonald.

“El 13 de agosto, la esposa del acusado presentó materiales que eran preocupantes”, dijo McDonald. “La oficina del sheriff del condado de Oakland ejecutó inmediatamente una orden de allanamiento y confiscó más dispositivos y ha examinado imágenes realmente impactantes y alarmantes y todavía lo siguen haciendo”.

Las autoridades están convencidas de que hay otras víctimas y están tratando de identificarlas. Los investigadores han confiscado seis computadoras, cuatro teléfonos celulares y 15 dispositivos de almacenamiento externo. Un solo disco duro tiene 13.000 videos, dijo el sheriff del condado Michael Bouchard a los periodistas en una conferencia de prensa.

“Podría llevar hasta seis meses revisar lo que ya tenemos”, dijo, señalando que otro material podría haber estado oculto en el almacenamiento en la nube.

Bouchard comparó el caso con el de Larry Nassar , un médico deportivo caído en desgracia que está cumpliendo décadas de prisión por abusar sexualmente de niñas y mujeres (incluidas algunas de las mejores gimnastas del país) durante años bajo la apariencia de tratamiento médico.

Nassar, quien fue sentenciado en 2018, trabajó en la Universidad Estatal de Michigan y como médico del equipo de USA Gymnastics.

“No hay una categoría en particular”, dijo Bouchard sobre el caso del condado de Oakland. “No se trata sólo de niños. No se trata sólo de mujeres. No se trata sólo de hombres. Va desde un niño de dos años hasta una mujer adulta. La victimización es tan amplia y la perversión tan grande, que apenas estamos empezando a comprenderla”.

“Es inquietante en muchos sentidos”, añadió. “Es difícil ver los vídeos de esa actividad en la que una mujer está prácticamente inconsciente en una cama de hospital y él la está violando. A un niño de dos años que piensa que va a pasar un día estupendo nadando y lo están captando desnudo”.

Bouchard dijo que Aejaz, un residente de la India que trabaja en Estados Unidos con una visa, es un médico contratado “que fue a diferentes lugares para una empresa, en lugar de tener su propia práctica específica”.

Aejaz llegó a los EE. UU. alrededor de 2011 para realizar una pasantía en Michigan y se mudó a Alabama en 2018 antes de regresar al condado de Oakland, dijo Bouchard.

Trabajó en hospitales de varios condados del sureste de Michigan.

“Esto podría extenderse no sólo a Michigan, sino a otros estados y potencialmente incluso a otros países”, dijo Bouchard, añadiendo que los crímenes podrían remontarse al menos a seis años atrás.