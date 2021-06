McDonald’s, Target y Amazon impulsan la vacunación total

La tradicional competencia entre las empresas que tienen filiales a nivel nacional se ha extendido también a las campañas de vacunación impulsadas por la Casa Blanca para cumplir la meta de inmunizar lo más cerca posible al 70 por ciento de la población antes del 4 de Julio, Día de la Independencia.

A esa iniciativa se han sumado importantes cadenas, entre las que no podían dejar de estar las de comida rápida, en este caso McDonald’s, que está cambiando el diseño de sus vasos de humeante café para incorporarles la frase “Si podemos hacer esto” (Yes We Can Do This), un eslogan creado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos para promover la confianza del público en las vacunas contra el COVID-19.

Asimismo, cada vaso incluye una dirección del sitio web (vaccines.gov) que dirige a las personas a citas cercanas e información de seguridad relacionada con la vacunación.

La promoción empezó este mes, durará varias semanas y el lema se imprimirá en aproximadamente 50 millones de vasos.

Además, la valla publicitaria de McDonald’s en la ubicación del Times Square de Nueva York también muestra información relacionada con las vacunas desde mediados de mayo.

“Todos queremos protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos, y estar juntos de nuevo con nuestras comunidades”, destacó Genna Gent, vicepresidenta de Política Pública Global y Relaciones Gubernamentales de McDonald’s USA.

“McDonald’s está emocionado por hacer nuestra parte por las personas a las que servimos, brindándoles información simple que puede ayudar a mantenerlos seguros”, añadió Gent en un comunicado.

Otros gigantes

La aceleración del proceso de reapertura de negocios en el país ha alentado a las grandes empresas y supermercados a ir aún más lejos. Para citar dos ejemplos tenemos a la gigante tecnológica Amazon y a la cadena Target.\

Sus incorporaciones buscan darle un nuevo impulso a la vacunación del público, que disminuyó ostensiblemente en los últimos meses, desde unos 3,3 millones diariamente a 1,8 millones en mayo, manteniéndose la caída en junio.

Por eso hay todavía decenas de millones de personas que no tienen protección contra COVID-19.

Para fomentar la vacunación se han sumado compañías importantes como UPS, Bank of America, Home Depot, PepsiCo, que no solo informan a sus trabajadores sobre la importancia de las vacunas sino que además están brindando licencias pagadas.

Amazon, por ejemplo, ha establecido clínicas de vacunación en algunos de sus edificios. Los empleados que muestran un comprobante de vacunación reciben un bono de $80 y los nuevos empleados reciben $100 si están vacunados.

Target, la cadena de supermercados, ofrece a sus empleados viajes gratuitos de Lyft (hasta $ 15 por trayecto) para sus citas de vacunación. Lyft y Uber están a punto de implementar incentivos similares para todos los usuarios

La cadena de tiendas Kroger fue una de las primeras en comenzar a ofrecer bonificaciones en efectivo para los trabajadores que también reciben la vacuna y Walmart está haciendo lo mismo en todo el país.

by: Zulma Diaz