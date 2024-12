Mayor exigencia para los nuevos vehículos

A partir de septiembre de 2027, todos los vehículos de pasajeros nuevos en Estados Unidos tendrán que hacer sonar una advertencia si los pasajeros del asiento trasero no se abrochan el cinturón.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras dijo el lunes que finalizó la norma, que también requiere advertencias mejoradas cuando los cinturones de seguridad de los asientos delanteros no están abrochados.

La agencia estima que la nueva norma salvará 50 vidas por año y evitará 500 lesiones cuando entre en pleno vigor, según un comunicado.

La nueva regla se aplicará a automóviles de pasajeros, camiones, autobuses (excepto autobuses escolares) y vehículos multiusos que pesen hasta 10,000 libras.

Antes de la regla, las advertencias sobre el uso del cinturón de seguridad solo eran obligatorias para el asiento del conductor. Según la nueva regla, los pasajeros de los asientos delanteros exteriores también deben recibir una advertencia si no se abrochan el cinturón. Los asientos centrales delanteros no recibirán una advertencia porque la NHTSA consideró que no sería rentable. La agencia dijo que la mayoría de los vehículos ya tienen advertencias para los asientos de pasajeros exteriores.

La norma también amplía la duración de las advertencias sonoras y visuales para el asiento del conductor. Las normas para los asientos delanteros entran en vigor a partir del 1 de septiembre de 2026.