Matan a puñaladas a pareja que celebraba su 50 aniversario de bodas

Las autoridades anunciaron el lunes por la noche que habían arrestado a un hombre de 41 años por el asesinato el fin de semana de una pareja de Massachusetts que celebraba su 50 aniversario de bodas, junto con otro miembro de la familia, en la pequeña ciudad a las afueras de Boston.

La fiscal de distrito de Middlesex, Marian Ryan, dijo que la policía detuvo a Christopher Ferguson, de Newton, el lunes por la noche y lo acusó del asesinato de Gilda «Jill» D’Amore, de 73 años, después de que una autopsia revelara que había muerto por un homicidio. Ferguson también fue acusado de dos cargos de asalto y agresión con un arma peligrosa que causó lesiones corporales graves y robo.

Se esperaban cargos adicionales por la muerte de Bruno D’Amore, de 74 años, y la madre de Jill, Lucia Arpino, de 97 años, el martes después de que se completaran esas autopsias. Se esperaba que Ferguson compareciera ante el tribunal el martes o el miércoles.

Ryan dijo que parecía que no había conexión entre los tres y Ferguson y que la policía había encontrado señales de entrada forzada al sótano. Describió una escena caótica en la que había “señales evidentes de lucha” en la casa donde ocurrieron los asesinatos. Un pisapapeles de cristal estaba cubierto de sangre y los muebles estaban rotos.

La gran oportunidad en el caso se produjo cuando las autoridades pudieron comparar una huella ensangrentada con la de Ferguson, que vivía en el vecindario, dijo. También recolectaron manchas de sangre cerca de las huellas y huellas dactilares ensangrentadas en las pantallas y ventanas de la casa, dijo Ryan.

“Este tipo de trabajo, este tipo de recopilación de evidencia realmente obstinada y procesamiento en este corto período de tiempo en un intento de determinar qué sucedió con los miembros de estas familias y también para restaurar una sensación de seguridad en esta comunidad… ha condujo a los cargos esta tarde”, dijo.

Los asesinatos han sacudido a la pequeña comunidad de Newton y la iglesia de Nuestra Señora Auxiliadora, donde algunos miembros de la familia eran feligreses.

“Es con gran pesar que compartimos que la terrible tragedia que ocurrió ayer en Newton golpeó muy cerca de casa… impactando a nuestra comunidad de fe y a nuestra propia familia”, Paul y Ginny Arpino, quienes dijeron que las víctimas eran sus primos y su tía. , escribió en un mensaje a los feligreses.

Dijeron que los tres “perdieron la vida en un acto de violencia sin sentido”.

Los cuerpos fueron encontrados en una casa en Newton cuando la pareja no llegó a la iglesia el domingo por la mañana, dijo la policía. “Mientras lloramos a las víctimas de esta tragedia violenta y sin sentido, pedimos a todos los miembros de nuestra comunidad que permanezcan alerta y vigilantes”, tuiteó el Departamento de Policía de Newton el lunes.

La investigación preliminar indica que las víctimas murieron por heridas de arma blanca y traumatismo por objeto contundente, dijo Ryan.

“Dos de los individuos estaban celebrando un aniversario de bodas de oro este fin de semana. Como se puede imaginar, esto sería trágico en cualquier día. Reunir a la familia para este tipo de celebración lo hace particularmente trágico”, dijo.

Hubo un intento de allanamiento a una media milla de la casa de las víctimas la madrugada del domingo, pero no está claro si los dos delitos estaban relacionados, dijo Ryan.

“Es por eso que estamos particularmente preocupados por el tema de la seguridad”, dijo a los periodistas. “Por eso le estamos preguntando a la gente si escuchas algo, ves algo, no te investigues. Llame al departamento de policía”.

También se pidió a los residentes que revisaran las cámaras de sus timbres o los sistemas de seguridad de su hogar en busca de algún video que pudiera ayudar con la investigación.

En su carta a la comunidad de la iglesia, Paul y Ginny Arpino dijeron: “Bruno era conocido por su gran voz y su personalidad exuberante y como ‘jefe de cocina’, orgullosamente volteaba las hamburguesas en el picnic de la parroquia”.

Dijeron que Jill había asumido el ministerio de embellecer el entorno de la iglesia.

“Sin un solo día de formación litúrgica, simplemente siguió su corazón, cuidando las flores y decorando para los tiempos litúrgicos”, escribieron.

Decían que Lucía Arpino, hasta el Covid, nunca faltaba a misa matutina.

“Se extrañará especialmente a Lucía en el próximo fin de semana de la Fiesta de Nuestra Señora del Monte Carmelo mientras caminaba fielmente en esa procesión por las calles de Nonantum hasta bien entrada la década de los 90”, escribieron.

La noticia ha inquietado a vecinos como Jack Porter.

“Este es un vecindario seguro. No hay asesinatos en Newton o en Nonantum”, el barrio predominantemente italoamericano donde vivían, dijo.

El reverendo Dan Riley de Our Lady Help of Christians se negó a identificar a las víctimas por su nombre, pero dijo que eran “personas maravillosas, que iban a la iglesia, amables, hospitalarias, la sal de la tierra”.

Riley dijo que los miembros de la parroquia y el vecindario están conmocionados y entristecidos.

“Los vamos a extrañar terriblemente”, dijo. “La gente de la parroquia y el personal han sido maravillosamente cariñosos, ayudándonos a superar este momento”.